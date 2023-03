“Las renovaciones por mitades cada dos años le hicieron daño al club”, dijo Brajcich, y subrayó que la idea es que ahora sean listas únicas y mandatos por cuatro años, aunque el primer mandato será por dos años para evitar que se interprete como la intención de perpetuarse en el poder.

“Entendemos que es necesario modificar el estatuto, algo que servirá para consolidar y hacer más fuerte al club”, dijo y agregó que la institución necesita “reglas claras a futuro con listas únicas, para así llevar adelante el proyecto”.

Juan Brajcich - Pte. de Gimnasia de Jujuy.jpg Juan Brajcich - Pte. de Gimnasia de Jujuy

Brajcich dijo que aprobadas estas modificaciones, el miércoles de la semana próxima se conformaría la Junta Electoral que llevará adelante el cronograma para elegir nuevas autoridades tras realizarse una segunda asamblea.

“Habrá un máximo de 25 días para la asunción de las nuevas autoridades”, dijo el directivo, que anticipó que la idea es también aprobar algunos balances pendientes de otras gestiones para darle prolijidad a las cuestiones financieras.

La Junta Electoral deberá incluir tres socios. Brajcich dijo que si hubiese una sola lista para asumir la conducción del club, el día del cierre sería suficiente plazo para aprobarla, pero si hay más de una lista, se tendrían que hacer comicios que no deberían pasar de la primera semana de abril.

Debuta Gómez

Gimnasia de Jujuy comienza una nueva etapa de la mano de un histórico: Mario Gómez. Una de las glorias del club tendrá una parada difícil ante Estudiantes de Buenos Aires este sábado 11. La riesgosa visita del Lobo será en el estadio Ciudad de Caseros a las 21:10 con televisación de la señal deportiva de TyC Sports.

Debuta Mario Gómez en Gimnasia de Jujuy.jpg Debuta Mario Gómez en Gimnasia de Jujuy

Tras la salida de Darío Franco que no pudo ganar en la Primera Nacional (tres empates y una derrota), Gómez arregló, viajó a nuestra provincia y ya dirigió sus primeras prácticas. “Estoy muy contento de poder volver a la provincia, es como mi hogar Gimnasia”, y agregó: “Ya me conocen, lo que uno quiere dar y quiere trabajar, y siempre quiero dar lo mejor y estar lo más alto posible”, manifestó.

En Gimnasia logró su único título en el país. “En todas las etapas que he estado acá he puesto chicos de inferiores, pero tampoco podes poner si no están preparados”, aclaró pero haciendo hincapié que “acá, en Europa y en todas partes del mundo las divisiones inferiores son el patrimonio de un club”.