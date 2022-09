Gimnasia de Jujuy, clave para el ascenso de Belgrano

Darío Franco - DT de Gimnasia de jujuy .jpg Darío Franco - DT de Gimnasia de jujuy

Para que Belgrano de la vuelta olímpica el lunes que viene, cuando en Tucumán visite a San Martín, debe no solo obtener un buen resultado, sino hacerse un poco hincha de Gimnasia y esperar que en Córdoba le una ayuda.

Si Instituto no supera al Lobo, partido que se juega el sábado a las 20.40 en Alta Córdoba, y Belgrano gana en el Jardín de la República, el Celeste ascenderá a la Liga Profesional. Instituto está a 11 puntos de la "B", con 15 en juego, y si le saca tres puntos más, la diferencia sería indescontable.

De allí que un buen resultados de Gimnasia en Córdoba, entiéndase empate o victoria, y sumando de a tres el equipo de Guillermo Farré, definiría al ganador del torneo. Hoy Belgrano de Córdoba tiene 67 puntos e Instituto y San Martín de Tucumán 56, con 15 por disputar.

Darío Franco no se baja de la pelea

Tras el empate en un gol ante Sacachispas, las ilusiones de buscar el segundo ascenso disminuyeron, pero Darío Franco no pierde las esperanzas y aseguró que seguirá en el club porque esta "racha negativa lo hace más fuerte".

"Estoy con más ganas que nunca y entre todos lo vamos a sacar al equipo adelante, no conozco otro camino", dijo. Gimnasia también viene de caer en Copa Argentina ante Banfield, y para el entrenador hay razones para el bajón futbolístico.

Franco manifestó que en los últimos encuentros movió bastante el once titular y eso puede hacer perder la confianza a los jugadores. "Después, lo que sucede en cuanto a rachas negativas, no cuanto a juego, soy el primero en hacerme responsable, esto me hace más fuerte todavía para enfocarnos en el siguiente partido contra Instituto en Córdoba", puntualizó el entrenador.

Gimnasia (J) 1-1 Sacachispas | Primera Nacional | Fecha 32