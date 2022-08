El defensor Guillermo Cosaro en diálogo con Canal 4 coincidió con que el equipo tiene grandes partidos de local y que de visitante les está costando más de lo pensado. En relación expresó "tenemos errores que de local no cometemos y cuando vamos afuera de la provincia y ocurren, no perdonan".

Si tenemos que hablar de Gimnasia fuera de su casa los números son alarmantes: en los últimos 7 partidos, el lobo pudo cosechar tan solo 2 puntos de 21, un porcentaje que si se quiere subir puestos en la tabla, el panorama se ve complicado.

En las últimas quince fechas a Gimnasia le han convertido 15 goles, pero no sólo es lo que preocupa dice Cosaro, "también tenemos que estar mas solidos y mas firmes cuando salimos de Jujuy, no podemos convertir y eso afecta en el resultado final, si queremos entrar entre los 13, tenemos que tener puntos de visitante".

"Solo de local no nos van a alcanzar para cumplir el primer objetivo".

image.png Gimnasia cayó ante Dálmine en la fecha 16.

¿Por donde pasa el problema?

La imagen que muestra este equipo indomable en el 23 de Agosto y la contracara cuando visita a su rival es lo que preocupa a la hora de analizar al lobo. Cosaro al respecto apuntó que "los errores puntuales que cometemos son de algunas individualidades, no creemos que es algo colectivo".

Si bien hizo referencia a que en la cancha son 11 los que atacan y 11 los que defienden, el problema está en desatenciones, malas decisiones y quizás juega el factor psicológico.

El defensor manifestó "no se si es algo psicológico lo que sucede pero nos ha tocado perder partido por más de 3 goles y eso no puede seguir pasando". "Aun así no quedamos lejos de la clasificación y no podemos seguir regalando puntos" concluyó contundente el 6 de Gimnasia que tiene una cuota de gol importante en partidos clave.

Copa Argentina: mentalidad aparte

Gimnasia está haciendo historia en la copa más federal de la Argentina. No sólo logró por primera vez avanzar sino llegar hacia los 8avos de final, un camino que el lobo veía lejos hace muchos años.

En abril por penales comenzó a escribir estas páginas importantes dejando afuera a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Rioja un escenario que le queda muy bien al lobo, ya que posteriormente y con gol del mismísimo Cosaro, superó a Racing de Córdoba lo que le permitió estar hoy entre los 16 mejores.

Ahora enfrentará a Banfield, con posible escenario en la ciudad de Córdoba en unas semanas.

Lo curioso acá es que por Copa, el lobo aun así saliendo de la provincia es efectivo, distinto a lo que ocurre en la primera nacional.