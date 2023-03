Fuentes oficiales confirmaron que se cayó la llegada de Julio Falcioni a Gimnasia de Jujuy como el reemplazo del ex entrenador Darío Franco y avanzan fuertemente por la llegada de Mario Gómez.

En horas de la mañana el presidente de la institución albiceleste Juan Brajcich había adelantado a Todojujuy.com que se estaba dialogando con un candidato y que el mismo le pedía si podían "esperar hasta hoy". Se trataba de Julio Cesar Falcioni, ex DT de Independiente quién finalmente no llegará a la provincia por una propuesta mejor.

"Mario todavía tiene una relación contractual, hay que ver si se desvincula de su club y recién podemos avanzar a fondo. En las próximas horas esperamos tener algo definido”, expresaron fuentes oficiales.

mario gomez.jpg

Gimnasia tendrá a Daniel Ramasco como técnico interino hasta tener definido oficialmente a quién traerán como nuevo técnico.

La salida de Darío Franco

“A mí la decisión me duele mucho, porque yo defendí en minoría este proyecto y me hago cargo de esa responsabilidad, pero el cuerpo técnico no encontró la estrategia, ni la táctica ni los resultados”, dijo Brajcich sobre la decisión de cortar el proyecto Franco.

Para el dirigente, todas las condiciones están dadas para hacer una buena campaña. “Los resultados eran una parte importante en el proyecto futbolístico”, y dijo que el objetivo es “ser competitivos y estar en los primeros puestos”.

Brajcich lamentó que esos malos resultados fueran generando “preocupaciones y otras cuestiones que vimos dentro del cuerpo técnico y algunos jugadores, cuestiones de vestuario”, y que la salida de Franco se decidió entre todos.