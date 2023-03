Primera Nacional.. Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn: horario y formaciones

Este sábado 25 de marzo, Gimnasia de Jujuy visitará a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre, en busca de su tercera victoria consecutiva. En el duelo ante el Aurinegro, el equipo de Mario Gómez tendrá una baja significativa: no estará entre los concentrados Fernando Brandán.

gimnasia.jpg

Una baja importante para el duelo entre el Lobo y el Aurinegro

En cuanto al once inicial, ya se confirmó que Fernando Brandán no podrá hacerse presente en Puerto Madryn, y no forma parte de la lista de convocados. Esto se debe a que el delantero tenía una operación programada.

En su lugar ingresaría Abel Argañaraz, quien ante Estudiantes de Buenos Aires marcó dos tantos en el debut de Mario Gómez.

mario gomez - dt.jpg

El 11 probable de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy formaría con: Cristian Lucchetti; Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández Le Pors, Guillermo Cosaro; Lucas Chiozza, Hugo Soria, Francisco Maidana, Emiliano Endrizzi; Argañaraz y Juan Manuel Tévez.