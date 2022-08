Gustavo Calderari ganó la Liga Nacional de Arqueros (3).jpg Gustavo Calderari en la gran final de la Liga Nacional de Arqueros

Tras una larga instancia final con varios participantes, el jujeño demostró sus capacidades y quedó en la gran final que lo clasificó a la Zona Federados del CONMEBOL Evolución de Arqueros, evento que se realizará en Paraguay este año.

¿Quién es Calderari?

Gustavo Ariel Calderari nació el 12 de febrero de 2004 en San Salvador de Jujuy. Comenzó su carrera a los siete años en el Club Atlético San Pedro, para luego pasar por Gimnasia de Jujuy, y luego arribar a Lanús, tras una prueba después de haber participado en los Juegos Evita en Mar del Plata.

“Me encontré con una institución organizada. Es un club muy lindo, al que le estoy agradecido porque siempre me trataron de la mejor manera y porque me abrió las puertas desde un comienzo”, dijo quien se define como un arquero con buen juego con los pies y especialista en los mano a mano.

Ya campeón con la octava de Lanús con atajadas claves, su capacidad lo llevó a ser convocado para la Selección Argentina Sub-15. “Fue hermoso. Yo estaba en Buenos Aires, se lo comuniqué a mi familia y se pusieron muy contentos. El Sudamericano de Paraguay fue un torneo muy especial porque mi familia fue a ver los partidos, así que pude compartir momentos con ellos y mis compañeros”.

El torneo jugado en noviembre del 2019, tuvo a Argentina subcampeón tras perder la final con Brasil. “Vestir la celeste y blanca es un orgullo y representa algo muy grande. Por más que no sea la mayor, estaba representando al país y lo sentí como una recompensa a todo el sacrificio, incluido el de dejar a mi familia en Jujuy y venirme a Lanús”.

“Es un puesto bastante difícil y particular, en el que hay que estar preparados psicológicamente. Un error nos puede condenar y nos pueden echar la culpa, pero enseguida tenemos que estar preparados para la siguiente jugada”.

Su despedida de Jujuy

A los trece años dejó Jujuy y se instaló en la pensión de Lanús: “Cuando llegué fue bastante duro, por el desarraigo y porque extrañaba mucho, pero por suerte me tocaron muy buenos compañeros. Me encanta estar en la pensión y si me dan a elegir, la elegiría de nuevo”, dijo.

El contacto con su familia sigue, más allá de la distancia. “La relación es muy buena, por suerte me apoyan en todo lo que me propongo. Todos los días hago videollamada con mi mamá y aprovechamos para hablar entre todos, con mis dos hermanas y mi papá, también”.

El jujeño ya entrenó con la primera y hasta hizo una pretemporada dos años atrás. “No me esperaba el llamado, la verdad fue inesperado. Me había ido de vacaciones a Jujuy, para estar con mi familia. Cuando recibí la noticia nos pusimos todos muy contentos, tuve que preparar todo para venirme”.

Gustavo Calderari o Pantu, como lo apodaron, tiene como ídolo a Andrada, ex arquero de Lanús, y al arquero de la Selección, Emiliano Martínez. Consultado sobre su máximo sueño, dijo sin dudar: “Atajarle un penal a Messi”.