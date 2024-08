Hasta cuándo son las inscripciones para los Juegos Nacionales Evita en Jujuy

Para los deportes adaptados, los documentos necesarios incluyen fotocopia del DNI, fotocopia del CUD, ficha médica y lista de buena fe con las pruebas a realizar. Las disciplinas para esta edición incluyen atletismo sub 18, natación sub 16, boccia sub 18, goalball sub 18, básquet en silla sub 16, vóley sentado sub 18 y tenis de mesa sub 18.

En cuanto a los deportes convencionales, las categorías son las siguientes:

Atletismo sub 15

Bádminton sub 16

Básquet 3 vs 3 sub 16

BMX Freestyle sub 16

Boxeo sub 16

Canotaje sub 16

Ciclismo sub 16

Futsal sub 16

Gimnasia Artística sub 13 femenino y sub 16 masculino

Gimnasia Rítmica femenino sub 14

Handball de playa sub 16

Hockey 7 sub 16

Judo sub 14

Karate sub 16

Levantamiento Olímpico sub 16

Lucha libre sub 15

Natación sub 14

Rugby sub 16

Taekwondo sub 14

Tenis sub 16

Tenis de Mesa sub 14

Tiro sub 16

Triatlón sub 16

Voleibol Indoor sub 15

Vóleibol de Playa sub 16

