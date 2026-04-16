Histórico: Independiente Rivadavia dio vuelta el partido en el Maracaná y manda en su grupo

Independiente Rivadavia logró un triunfo histórico al imponerse 2-1 frente a Fluminense en el estadio Maracaná , resultado que lo dejó como puntero del Grupo C en la Copa Libertadores 2026 . El conjunto mendocino, conducido por Alfredo Berti , dio vuelta el resultado ante el campeón continental 2023 y extendió su buen momento en el torneo.

El partido se jugó en Río de Janeiro y representó la primera salida internacional en la historia del equipo. El conjunto local se adelantó rápidamente en el marcador: a los 9 minutos , Guilherme Arana apareció en el área y marcó el 1-0 a favor de Fluminense .

La respuesta del conjunto mendocino fue inmediata y, antes de que terminara la primera etapa, Fabrizio Sartori estableció la igualdad con un frentazo , luego de capitalizar una pelota suelta dentro del área rival.

Independiente Rivadavia hizo historia al vencer en el Maracaná a Fluminense por la Copa Libertadores.

El complemento arrancó con ritmo alto y fue allí cuando Alex Arce , máximo artillero del ascenso 2023 y una de las piezas clave , aprovechó desajustes defensivos en Fluminense para anotar el gol que selló el resultado a los 6 minutos .

El delantero guaraní acumula tres tantos en diez presentaciones durante 2026 y alcanza un registro de 35 goles en 59 partidos con la camiseta de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia sigue haciendo historia.

El conjunto mendocino defendió la ventaja con firmeza en el fondo, a pesar de que el equipo conducido por Luis Zubeldía dominó la posesión y acumuló 22 remates. Independiente Rivadavia, en cambio, generó ocho intentos y apostó al orden y la disciplina táctica para sostener el resultado hasta el cierre, bajo el arbitraje del colombiano Jhon Ospina Londoño.

Solidez para sostener la ventaja y un presente arrollador

Con esta victoria, el equipo cuyano alcanzó su sexto triunfo consecutivo y quedó en lo más alto del Grupo C con seis puntos. Detrás aparece Deportivo La Guaira con dos unidades, mientras que Fluminense y Bolívar cierran la zona con un punto cada uno, en un grupo que comparten en la Copa Libertadores 2026.

Además, Independiente Rivadavia lidera la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y también se ubica en lo más alto de la tabla anual.

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El encuentro se disputó ante unos 35.000 espectadores en el Maracaná, con la presencia de cerca de 3.000 simpatizantes del conjunto mendocino en la tribuna visitante. El rendimiento de jugadores como Nicolás Bolcato, que vio la tarjeta amarilla, junto con los ajustes tácticos realizados por Alfredo Berti en la defensa y el mediocampo, resultaron determinantes para sostener la diferencia y asegurar el triunfo.

Lo que viene: calendario y objetivo de clasificación

El siguiente desafío de Independiente Rivadavia será el 30 de abril frente a Deportivo La Guaira en el estadio Malvinas Argentinas. Por su parte, Fluminense deberá viajar a La Paz para medirse con Bolívar.

La Lepra mendocina prolongó su gran momento con una inolvidable victoria en Río de Janeiro.

El conjunto mendocino intentará encaminar su clasificación a la próxima instancia de la Copa Libertadores, luego de un arranque de torneo que superó ampliamente las previsiones iniciales.