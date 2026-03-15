Independiente Riv. (M) derrotó 3-2 a Gimnasia en un partidazo

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El Lobo e Indep.Mza. se dieron un festín de goles en la fecha 11 del Apertura y la visita se quedó con la victoria por 3 a 2. Los goles del partido para el local los anotaron Enzo Martínez (1' 1T) y Marcelo Torres (27' 1T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Fabrizio Sartori (24' 1T), José Florentín (38' 1T) y Enzo Martínez (48' 2T, en contra).

El desempeño Fabrizio Sartori lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Independiente Riv. (M) mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

José Florentín también jugó un buen partido. El volante de Independiente Riv. (M) metió 1 gol y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Gimnasia, Fernando Zaniratto, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Julián Kadijevic en el arco; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en la línea defensiva; Augusto Max, Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández y Manuel Panaro en el medio; y Marcelo Torres en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Alfredo Berti salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Ramiro Macagno bajo los tres palos; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez en defensa; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín y Matías Fernandez en la mitad de cancha; y Fabrizio Sartori y Sebastián Villa en la delantera. Leandro Rey Hilfer fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Bosque. En la siguiente jornada el Lobo se enfrentará de visitante ante Atlético Tucumán e Indep.Mza. disputará el juego de local frente a Rosario Central. Cambios en Gimnasia 59' 2T - Salió Pablo Aguiar por Franco Torres

67' 2T - Salieron Manuel Panaro por Juan Pérez y Renzo Giampaoli por Juan Cruz Cortazzo

79' 2T - Salieron Nicolás Barros Schelotto por Agustín Auzmendi y Pedro Silva Torrejón por Matías Melluso Amonestados en Gimnasia: 32' 1T Augusto Max (Conducta antideportiva), 35' 1T Enzo Martínez (Conducta antideportiva), 44' 1T Ignacio Fernández (Conducta antideportiva), 4' 2T Renzo Giampaoli (Conducta antideportiva) y 17' 2T Alexis Steimbach (Conducta antideportiva)

Cambios en Independiente Riv. (M) 13' 1T - Salió Ramiro Macagno por Nicolás Bolcato

45' 2T - Salió Gonzalo Ríos por Rodrigo Atencio

77' 2T - Salió Ezequiel Bonifacio por Alejo Osella

82' 2T - Salieron Tomas Bottari por Stefano Moreyra y Fabrizio Sartori por Alex Arce Amonestados en Independiente Riv. (M): 8' 2T Luciano Gómez (Conducta antideportiva) y 19' 2T Ezequiel Bonifacio (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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