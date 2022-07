Fútbol.. Independiente: un ex Gimnasia de Jujuy será el técnico

La crisis en Independiente parece no tener fin. Se fue Claudio Graff como técnico interino, y llega un ex Gimnasia de Jujuy a reemplazarlo .

"Me duele dejar a los chicos de Reserva, siento que venían bien. Más allá de los resultados, el crecimiento. Me voy dolido. La parte más dolorosa fue despedirme de los chicos", dijo Graf, ex delantero del equipo de Avellaneda.