Unión se enfrentará a Instituto por la fecha 8

Hoy, a partir de las 19:15 (hora Argentina), juegan Instituto y Unión por la fecha 8 del Apertura, en el Olímpico de Córdoba.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Instituto terminó con un empate en 1 frente a San Lorenzo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 7 a favor.
Unión venció 3-1 a Sarmiento en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 2 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión sacó un triunfo, con un marcador 0 a 4.
El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.
