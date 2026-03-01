domingo 01 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 - 09:30
Liga Profesional

Unión se enfrentará a Instituto por la fecha 8

Instituto y Unión se miden en el Olímpico de Córdoba hoy a las 19:15 (hora Argentina) y Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

Unión se enfrentará a Instituto por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

Hoy, a partir de las 19:15 (hora Argentina), juegan Instituto y Unión por la fecha 8 del Apertura, en el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Unión

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto terminó con un empate en 1 frente a San Lorenzo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 7 a favor.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión venció 3-1 a Sarmiento en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión sacó un triunfo, con un marcador 0 a 4.

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Talleres: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Talleres: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

