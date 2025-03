Javier Mascherano habló sobre la salud de Messi y despejó dudas

Javier Mascherano no anduvo con vueltas al aclarar el motivo por el que decidió no incluir en la nómina de concentrados a Lionel Messi para el duelo del domingo pasado contra Houston Dynamo.

"Con respecto a Leo, Leo no ha tenido ninguna lesión, obviamente con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga, por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston" .

En ese sentido, Mascherano no escondió su plan para intentar mantener en forma a sus jugadores y evitar lesiones en su plantel: "Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos, algunos estarán de acuerdo y otros no, por eso me trajeron".