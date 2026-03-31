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31 de marzo de 2026 - 12:34
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Joaquín Lobo debutó con goleada en Monterrico San Vicente y sueña con un proyecto a largo plazo

El nuevo DT tuvo un estreno ideal en la Copa Jujuy: su equipo ganó 5 a 0 y llega con tranquilidad a la revancha

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Con ansiedad, expectativas y mucha ilusión, el joven entrenador vivió su primer partido oficial al frente del plantel. La respuesta dentro de la cancha estuvo a la altura: un equipo intenso, ordenado y con vocación ofensiva.

Un debut esperado y con emociones personales

“Estaba con mucha ansiedad y expectativas por el primer partido. Se dio bien y los chicos rindieron”, expresó Lobo tras el encuentro. “Estaba con mucha ansiedad y expectativas por el primer partido. Se dio bien y los chicos rindieron”, expresó Lobo tras el encuentro.

Su llegada al club no es casual. Desde hace tiempo tenía claro cuál era su objetivo dentro del fútbol jujeño. “Siempre lo dije: cuando me reciba, el club que quiero dirigir en Jujuy es Monterrico, y se dio”, contó.

Además, el vínculo con la institución también pasa por lo emocional. Parte de su familia materna es de San Vicente y su padre, Mario Lobo, tuvo pasos por el club en 2014 y 2019, lo que fortaleció su conexión.

monterrico san vicente (1)

El peso del apellido y el deseo de hacer su propio camino

Joaquín es hijo de Mario Lobo, una figura reconocida en el fútbol local. Sin embargo, deja en claro su postura: construir su propia historia.

“Estoy orgulloso por lo que hizo mi papá y sé lo que genera su apellido, pero más allá de eso yo soy Joaquín y vengo a escribir mi historia”, afirmó.

Su recorrido dentro del fútbol siempre estuvo presente, aunque desde distintos roles. Nunca jugó formalmente en el club, pero sí estuvo ligado al ambiente como dirigente y luego decidió formarse como entrenador durante tres años.

Un equipo joven con identidad ofensiva

El plantel que conduce está compuesto en gran parte por jugadores jóvenes, muchos provenientes de las inferiores, sumados a refuerzos que llegaron recientemente.

El cuerpo técnico también aporta estructura al proyecto. Dos profesores de Perico se integraron al trabajo diario y, según Lobo, “son muy profesionales”.

En cuanto a su idea de juego, no duda: apuesta por un estilo ofensivo. “Me gusta el fútbol ofensivo. Son riesgos, pero los asumimos”, explicó.

La revancha, la rotación y un resultado que sorprendió

La goleada en el partido de ida le da margen para pensar en variantes de cara al segundo encuentro, que se disputará en el estadio Antonio Berruezo.

“Estaba tranquilo por el trabajo de la pretemporada. Los chicos respondieron bien física y futbolísticamente, pero no me esperaba un resultado tan abultado”, reconoció.

De cara a la revancha, adelantó que podría haber oportunidades para nuevos jugadores. “Seguramente veamos algunos debuts”, anticipó.

Fe, grupo y mentalidad para lo que viene

Un aspecto que también forma parte del día a día del equipo es lo espiritual. En la previa de cada partido, el plantel comparte un momento de oración.

“Este último tiempo me acerqué mucho a Dios. Antes de salir a la cancha, el capitán reza y salimos”, contó el DT.

El clásico en el horizonte y un sueño a largo plazo

Más allá de la Copa Jujuy, el calendario no da respiro. Este domingo, Monterrico San Vicente debutará en la liga local con un partido especial: el clásico frente a Defensores de Monterrico, desde las 16:30.

“El clásico lo llevo tranquilo por el trabajo que venimos realizando”, aseguró. “El clásico lo llevo tranquilo por el trabajo que venimos realizando”, aseguró.

Con los pies en la tierra pero con objetivos claros, Joaquín Lobo ya empieza a trazar su camino. “Mi sueño es seguir toda mi vida en el fútbol, trabajar para mantenerme en la cancha”, cerró.

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