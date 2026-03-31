Segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Jujeña: horarios y cruces

Foto: ph_gz_

Tras la reunión llevada a cabo adelante por el Consejo Directivo de la Liga Jujeña, quedó establecido cómo se jugará la Fecha 2 del Torneo Apertura “Gringo” Flores, tanto en la rama femenina como masculina.

Fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña: cómo se juega Quedando libre el Club Universitario, la segunda fecha de la competencia de la Liga Jujeña, se disputará de la siguiente manera:

Viernes 3 de abril La Tablada: Malvinas vs Alberdi

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Líbero Bravo: Lavalle vs San Francisco

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Fortín Gaucho: Los Perales vs Atlético Palpalá

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 El pasado 17 de marzo, la Liga Jujeña resolvió postergar su inicio una semana. Papel Noa: Gimnasia vs La Viña

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 Fausto Tejerina: Gorriti vs Belgrano

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 Gringo Flores: Comercio vs El Cruce

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 La Tablada: Nieva vs Talleres

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00 Arranca el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol (Archivo) Sábado 4 de abril La Tablada: Luján vs Palermo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30 La Tablada: Cuyaya vs Zapla

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

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