Segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Jujeña: horarios y cruces

Tras la reunión llevada a cabo adelante por
el Consejo Directivo de laquedó establecido cómo se jugará la Fecha 2 del Liga Jujeña, tanto en la rama femenina como masculina. Torneo Apertura “Gringo” Flores,
Fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña: cómo se juega Quedando libre el Club Universitario, la segunda fecha de la competencia de la Liga Jujeña, se disputará de la siguiente manera:
Viernes 3 de abril La Tablada: Malvinas vs Alberdi Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Líbero Bravo: Lavalle vs San Francisco Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Fortín Gaucho: Los Perales vs Atlético Palpalá Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
El pasado 17 de marzo, la Liga Jujeña resolvió postergar su inicio una semana.
Papel Noa: Gimnasia vs La Viña Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Fausto Tejerina: Gorriti vs Belgrano Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Gringo Flores: Comercio vs El Cruce Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
La Tablada: Nieva vs Talleres Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Arranca el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol (Archivo)
Sábado 4 de abril
La Tablada: Luján vs Palermo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30 La Tablada: Cuyaya vs Zapla Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
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