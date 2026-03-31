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31 de marzo de 2026 - 08:51
Deportes.

Segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Jujeña: horarios y cruces

Quedaron definidos los cruces y horarios de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Foto: ph_gz_

Tras la reunión llevada a cabo adelante por el Consejo Directivo de la Liga Jujeña, quedó establecido cómo se jugará la Fecha 2 del Torneo Apertura “Gringo” Flores, tanto en la rama femenina como masculina.

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Fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña: cómo se juega

Quedando libre el Club Universitario, la segunda fecha de la competencia de la Liga Jujeña, se disputará de la siguiente manera:

Viernes 3 de abril

La Tablada: Malvinas vs Alberdi
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Líbero Bravo: Lavalle vs San Francisco
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Fortín Gaucho: Los Perales vs Atlético Palpalá
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

El pasado 17 de marzo, la Liga Jujeña resolvió postergar su inicio una semana.

Papel Noa: Gimnasia vs La Viña
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Fausto Tejerina: Gorriti vs Belgrano
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Gringo Flores: Comercio vs El Cruce
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

La Tablada: Nieva vs Talleres
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Arranca el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol (Archivo)

Sábado 4 de abril

La Tablada: Luján vs Palermo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

La Tablada: Cuyaya vs Zapla
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

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