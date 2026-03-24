Resultados de los partidos de ida de la fase preliminar de Copa Jujuy

Copa Jujuy - Foto: @manufobico Copa Jujuy - Foto: @manufobico

Este 24 de marzo comenzó la actividad de la Copa Jujuy, con los encuentros correspondientes a la fase preliminar. Gimnasia de Jujuy tuvo acción tanto en el femenino como en el masculino: en el primer caso enfrentó a Universitario, mientras que en el segundo lo hizo ante Nieva.

Cabe destacar que la competencia continuará el miércoles 25 de marzo, con un cronograma cargado de partidos en los estadios Líbero Bravo, Emilio Fabrizzi y La Tablada.

Resultados de los partidos de ida de la fase preliminar de la Copa Jujuy Universitario vs Gimnasia de Jujuy - Femenino En el primer turno, Universitario y Gimnasia de Jujuy igualaron 2-2 en el Estadio La Tablada. El partido de vuelta se disputará la próxima semana, con día y horario a confirmar.

Gimnasia de Jujuy Nieva Nieva vs Gimnasia de Jujuy - Masculino Por su parte, la primera división local masculina de Gimnasia de Jujuy goleó 7-0 a Ciudad de Nieva en el encuentro de ida de la primera fase. Los goles fueron convertidos por Lautaro Toledo (en dos oportunidades), Manuel Severich, Nahuel Denis, Emiliano Zambrano, Gonzalo Puntano y Nahuel Cisneros.

image Cómo sigue el fixture de la Copa Jujuy Los partidos correspondientes a la ida de la fase preliminar continuarán este 25 de marzo, de la siguiente manera: Libero Bravo San Francisco vs Talleres - Femenino a las 14:30

Lavalle vs Malvinas - Masculino a las 16:30 Emilio Fabrizzi Zapla vs Malvinas - Femenino a las 14:30 La Tablada Luján vs Talleres - Masculino a las 16:30

La Viña vs Gorriti - Femenino a las 19:00

Cuyaya vs Zapla - Masculino a las 21:00

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