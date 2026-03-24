Resultados de los partidos de ida de la fase preliminar de Copa Jujuy

Este 24 de marzo comenzó la actividad de la Copa Jujuy, con los encuentros correspondientes a la fase preliminar. Gimnasia de Jujuy tuvo acción tanto en el femenino como en el masculino: en el primer caso enfrentó a Universitario, mientras que en el segundo lo hizo ante Nieva.
Cabe destacar que la competencia continuará el miércoles 25 de marzo, con un cronograma cargado de partidos en los estadios Líbero Bravo, Emilio Fabrizzi y La Tablada.
Resultados de los partidos de ida de la fase preliminar de la Copa Jujuy
Universitario vs Gimnasia de Jujuy - Femenino
En el primer turno, Universitario y Gimnasia de Jujuy igualaron 2-2 en el Estadio La Tablada. El partido de vuelta se disputará la próxima semana, con día y horario a confirmar.
Nieva vs Gimnasia de Jujuy - Masculino
Por su parte, la primera división local masculina de Gimnasia de Jujuy goleó 7-0 a Ciudad de Nieva en el encuentro de ida de la primera fase. Los goles fueron convertidos por Lautaro Toledo (en dos oportunidades), Manuel Severich, Nahuel Denis, Emiliano Zambrano, Gonzalo Puntano y Nahuel Cisneros.
Cómo sigue el fixture de la Copa Jujuy
Los partidos correspondientes a la ida de la fase preliminar continuarán este 25 de marzo, de la siguiente manera: