Jorge Messi habló sobre la posible vuelta de Leo a Barcelona

El padre del astro futbolístico viajó a Barcelona para continuar con la renovación de Lionel con el PSG, y se encontró con periodistas españoles en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat antes de abandonar dicha ciudad. " ¿Puede volver Messi a jugar en el Barcelona? ", consultó uno de los periodistas. " No sé, no creo ", contestó.

image.png

Cuando le preguntaron sobre las razones por las cuales el retorno de Messi al equipo de España no está cerca, aseguró que "no están dadas las condiciones". Además, no quiso referirse al presidente del club, Joan Laporta. "No hemos hablado y punto. Messi tiene contrato con el Paris Saint-Germain", recalcó, mientras le volvían a preguntar por el futuro del 10 de la selección Argentina. "¿No te gustaría que tu hijo terminara su carrera aquí?", fue la última consulta para el padre del futbolista. "La vida tiene tantas vueltas...", culminó.