Una especie de confusión se creó en las últimas horas del domingo y este lunes, cuando Franco con seguridad dijo "si, sigo" como técnico para la temporada que viene a lo que Juan Brajcich, presidente de Gimnasia en Canal 4 expresó sorprendido " no sabemos por qué Franco ratificó su continuidad”.

Definición de la continuidad

Sin dudas el tema del día. En relación el presidente dijo que "esto no es así, si le hemos dicho antes del viaje que en esta semana nos íbamos a reunir para decidir su continuidad o no. De seguir, existirían algunas condiciones que hemos visto que tenemos que mejorar".

"Por qué lo hizo, no lo sabemos. No tenemos ningún apuro, Darío Franco tiene contrato hasta abril, es decir que todavía ni siquiera ha pasado la mitad de su contrato", agregó.

En un tono de molestia expresó que se comunicó con el técnico y "le he manifestado mi preocupación, creo que fue irresponsable e irrespetuoso con la comisión directiva y el club".

Entre los temas importantes de la futura reunión aclaró que "acá no solo se define un cuerpo técnico, se define un perfil, las cosas buenas las malas, los jugadores, el nuevo presupuesto que vamos a tener entre otras cosas".

Darío Franco sigue (1).jpg Darío Franco sigue

Mañana martes a las 6 de la tarde habrá reunión de comisión directiva y posteriormente con el cuerpo técnico, sin definir día ni horario aún.

El balance institucional positivo

Brajcich señaló que en los últimos días Gimnasia salió de la convocatoria de acreedores lo que le permite al club actuar con total libertad, una situación que es un freno de mano para cualquier institución. A su vez, anunció que "regularizamos el club, normalizamos la situación y vamos a estar trabajando con el balance, habrá cambios en el nuevo estatuto para el año que viene".

En lo deportivo, "entiendo que no fue una muy buena campaña deportiva, pero agarramos al equipo con 11 puntos, en zona de descenso, con una crisis institucional, con renuncias en la comisión directiva, y la recisión del ex técnico Mollins" haciendo alusión a que a pesar de que los resultados no alcanzaron para entrar al reducido y tampoco quedar entre los 15 primeros puestos, el club tuvo una muy buena primera etapa.

"Estamos en un término medio".

Con respecto a Mario Gómez

"Nosotros no hablamos con nadie hasta finalizar el campeonato, ni con Franco ni con Mario. Nuestro primer concepto era Darío Franco por que aún tiene contrato", declaró.

Cuando surgió la noticia, el presidente de Gimnasia contó que se comunicó con el actual cuerpo técnico para darle tranquilidad de que no hablaron con nadie.

"El nombre de Mario va a surgir eternamente en Gimnasia por su historia en el club" dijo Cacho, pero dejando en claro que no hubo un llamado ni nada por el estilo con el ex técnico. "Es como si surgiera el nombre de Pancho Ferraro, siempre estamos en contacto con ellos pero por muchos temas", contó.

Mario Gómez Mario Gómez

Sobre las inferiores

Desde la comisión directiva y deportiva de club buscan ampliar y mejorar el nivel competitivo, planificando una comisión técnica.

"Queremos que tengan más análisis y capacidad de gente que haya tenido un recorrido en Gimnasia en el ascenso, en Primera", explicó.