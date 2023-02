Jujuy Básquet no pudo con Belgrano y cayó en Tucumán

Pero ya desde el segundo cuarto, Belgrano se acomodó en cancha y con un buen goleo logró levantar el partido hasta quedarse con el parcial por una diferencia de seis, 37 a 31, graficando que había logrado quebrar la resistencia jujeña.

Jujuy Básquet no pudo y perdió en Tucumán.jpg Jujuy Básquet no pudo y perdió en Tucumán

Ya en el tercer cuarto se quebró el juego, siguió con un buen goleo Belgrano y se escapó en el marcador llegando a 62 puntos contra 46. Con una gran actuación de Sebastián Osores, goleador del partido con 25 puntos, el cierre fue para el local.

Guillermo Ibarra fue el mejor jugador del equipo de Morales, con 18 tantos y una buena actuación general. Jujuy Básquet no puede afianzarse como protagonista, y solo pudo ganar un partido la semana pasada, pero por ahora no tiene suerte como visitante.

Así se juega la Liga Federal de Básquet

La Fase Regular se disputa en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo. Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo).

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región. Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.