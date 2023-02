Tres derrotas seguidas

Jujuy Básquet no arrancó bien el torneo, perdiendo sus tres primeros encuentros. En el debut como local, la formación jujeña cayó 75 a 64 ante Belgrano de Santiago del Estero. Luego, en el segundo encuentro, ante Avellaneda Central de Tucumán, también sucumbió por la tercera fecha por 73 a 67.

Su nueva presentación fue de visitante frente a la Asociación Mitre de Tucumán, donde la derrota fue amplia por un contundente 81 a 54, en una nueva fecha de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet 2023.

Así se juega la Liga Federal de Básquet

La Fase Regular se disputa en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo. Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo).

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región. Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.