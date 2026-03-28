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28 de marzo de 2026 - 14:58
Deportes.

Jujuy, sede del Sudamericano Amateur de skate: el evento que posiciona a la provincia en el mapa deportivo

Jujuy será escenario del Torneo Sudamericano Amateur de skateboarding, una competencia que reunirá a riders de distintos países y consolida a la provincia como referente regional en deportes urbanos.

Por  Verónica Pereyra
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La competencia se desarrollará el domingo 29 de marzo en el Parque Urbano Deportivo Tupac Amaru, ubicado en Alto Comedero, y funcionará además como instancia clasificatoria para la Copa Argentina de Skateboarding.

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Sudamericano Amateur de skate

Sudamericano Amateur de skate

Un evento internacional con nivel competitivo

El campeonato se disputará bajo la modalidad Street y contará con categorías para iniciantes, principiantes y amateurs, lo que permite una amplia participación y fomenta el desarrollo del deporte desde sus bases.

Se espera la presencia de destacados referentes del skate nacional, como Gianfranco Degenaro, Ignacio Vidal y Lucas Rojas, además de la participación internacional del colectivo boliviano Imilla Skaters, que aporta identidad cultural y diversidad a la competencia.

Información útil para los asistentes

  • Fecha: Domingo 29 de marzo.
  • Horario: Desde las 10:00 horas.
  • Lugar: Parque Urbano Deportivo Tupac Amaru (Alto Comedero).

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Sudamericano Amateur de skate

Sudamericano Amateur de skate

Jujuy, en el centro del skate regional

La realización de este torneo posiciona a Jujuy como un punto estratégico para el desarrollo del skateboarding en la región. El crecimiento de la disciplina en la provincia se refleja en la construcción de nuevas pistas, el aumento de practicantes y la inclusión del skate en competencias juveniles.

El Parque Urbano Deportivo Tupac Amaru, sede del evento, se consolida como uno de los espacios más importantes para deportes urbanos, ofreciendo condiciones de primer nivel para atletas y espectáculos deportivos.

Más que competencia: una cultura en expansión

El Sudamericano Amateur no solo apunta al alto rendimiento, sino también a promover el skate como estilo de vida. Durante la jornada, habrá actividades abiertas, exhibiciones y propuestas para que nuevos participantes se acerquen a la disciplina.

Además, se anunció que se impulsarán clases gratuitas en el predio, con el objetivo de formar nuevos talentos y ampliar la base de deportistas en la provincia.

Un impulso para el deporte joven

El skateboarding, que ya es disciplina olímpica, continúa creciendo en Argentina y especialmente en el interior del país. Este tipo de eventos permite descentralizar la actividad y generar nuevas oportunidades para jóvenes deportistas.

Con la llegada del Sudamericano Amateur, Jujuy no solo será sede de una competencia internacional, sino también protagonista de una escena deportiva en expansión, que combina talento, cultura urbana y proyección a futuro.

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