Kranevitter está cerca de ser el primer refuerzo de River

En caso de que no surja ningún imponderable, Kranevitter será el primer refuerzo de Martín Demichelis, el reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate. El volante deberá competir por un lugar dentro de los titulares con Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Felipe Peña Biafore, entre otros. En su primer período en la Primera de la institución logró ganar un Torneo Final, una Copa Campeonato, una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una Copa Libertadores y una Suruga Bank.

“Tengo problemas personales, seguramente luego lo sabrán. Tengo el permiso por el club”, manifestó el deportista ante los medios en el aeropuerto. “Me han tratado siempre bien, no tengo nada que decir. El club sabe mi decisión, he hablado con el club. Siempre me trataron de la mejor manera. Me voy a Argentina a solucionar un problema”, concluyó.

Es preciso resaltar que los dos equipos se enfrentarán el martes 10 de enero del 2023, en el marco de un amistoso que se realizará en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Los otros encuentros de River Plate para la puesta a punto serán el 14 de enero ante Millonarios de Colombia en Miami y el 17 versus Vasco da Gama de Brasil en Orlando.