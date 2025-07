La cesión de Paul Aron de Alpine a Sauber: ¿Cómo afecta a Franco Colapinto en laF1?

Franco Colapinto no tendrá tiempo para descansar, ya que este fin de semana participará en su sexta competencia con el equipo Alpine . La cita será en el Gran Premio de Gran Bretaña , una de las carreras más emblemáticas de la Fórmula 1 , que se celebra en el legendario Autódromo de Silverstone .

Franco Colapinto, en el GP de Canadá.

A partir de 2021, la marca decidió rebrandear su escudería como Alpine, su línea de autos deportivos. Durante estas cinco temporadas, el desempeño del equipo francés ha ido de mejor a peor. En la actual temporada, atraviesa su segundo peor rendimiento en puntos acumulados tras las primeras once carreras, con un registro de 11 unidades, comparado con 75 en 2021, 79 en 2022, 45 en 2023 y apenas 9 en 2024.

En su debut, el equipo logró el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, mejorando a la cuarta posición al año siguiente, para luego caer al sexto lugar durante las dos temporadas siguientes. Actualmente, ocupa la última posición.

Por ahora, no se está alcanzando el objetivo de ingresar al grupo de los cinco mejores equipos, y las expectativas indican que esto no ocurrirá al menos durante la primera mitad del año. Según confirmó Pierre Gasly, compañero de Colapinto, no se esperan actualizaciones significativas en los Alpine A525 antes del receso de verano en el hemisferio norte.

Paul Aron llevará a cabo las prácticas libres 1 en Gran Bretaña y Hungría.

Limitaciones técnicas y la esperanza puesta en 2026

Actualmente, Colapinto y Gasly intentan sacar el máximo provecho de un auto que cuenta con el motor menos competitivo de la categoría, detrás de los de Mercedes, Honda y Ferrari. La esperanza se centra en 2026, cuando Alpine abandonará los motores de la histórica planta de Viry Chatillón para utilizar los impulsados por Mercedes.

En este contexto, Colapinto intentará acumular más experiencia durante su segundo año en la Fórmula 1. Sin una mejora constante en el desempeño del auto a lo largo de la temporada, será prácticamente imposible que el piloto bonaerense de 22 años cuente con un vehículo competitivo que le permita destacarse en la pista. Sin embargo, gracias a su habilidad, el oriundo de Pilar ha logrado sobresalir con el A525, logrando recientemente su segundo pase a la segunda fase de la clasificación en Canadá y Austria.

La sede de Alpine en Enstone está situada a solo 43 kilómetros de Silverstone, por lo que este fin de semana la escudería correrá prácticamente en casa. El trazado, conocido por sus curvas rápidas, podría favorecer a los monoplazas franceses, según adelantó el entrenador de Colapinto, Lucas Benamo.

Colapinto está tranquilo porque afirma que Briatore confía en él.

Por su parte, Alpine decidió que Paul Aron participe en dos sesiones de entrenamientos libres con el equipo Sauber: este viernes en Silverstone y el 1 de agosto en el renovado Autódromo Hungaroring de Hungría. ¿Qué implica esto? Básicamente, representa una muestra de respaldo a Colapinto, ya que Aron es uno de los tres pilotos reserva del equipo, junto a Jack Doohan y Ritomo Miyata.

En otras palabras, el equipo eligió no reemplazar a Franco en las prácticas libres del viernes, sino que prefirieron darle prioridad para que continúe acumulando experiencia y kilómetros al volante del A525. No obstante, es posible que Aron logre mejores tiempos en su primer contacto con el circuito británico, dado que Sauber ha mejorado notablemente sus autos gracias a recientes actualizaciones técnicas.

Franco Colapinto.jpg

Sin embargo, Aron también tendrá tres sesiones de prácticas con Alpine, según informó el equipo, aunque todavía no se definieron las fechas ni se confirmó qué piloto titular cederá su monoplaza para esos entrenamientos. Es importante recordar que, por normativa, las escuderías deben otorgar a sus pilotos novatos al menos dos sesiones de prueba durante los fines de semana de Gran Premio.

Presión, rumores y el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Respecto al futuro inmediato del piloto de Pilar, tras la carrera en Austria, cuando le consultaron sobre la famosa “quinta carrera” prometida al momento de su ascenso a titular, expresó tranquilidad y confianza en el respaldo recibido por Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine: “No estoy realmente preocupado. Creo que me brindó mucho apoyo y confía en mí”, declaró en declaraciones recogidas por Motorsport.

Esa declaración también responde a los rumores sobre un posible reemplazo de Colapinto por Valtteri Bottas, difundidos por el sitio The Race, tras la reunión entre Briatore y Toto Wolff en el área corporativa de Mercedes en Austria. Sin embargo, según se informó, la conversación pudo haberse centrado en el suministro de motores que la marca alemana proveerá a Alpine a partir del próximo año.

Franco Colapinto Franco Colapinto.

La situación actual de Alpine es complicada, con un motor que no rinde como se esperaba y un chasis que tampoco está a la altura. En medio de este panorama compite Colapinto, quien posee la experiencia y capacidad para enfrentar la realidad del equipo. Además, demuestra fortaleza mental y calma para sobrellevar los obstáculos.

Es importante recordar que, a esta altura del año pasado, su continuidad en la temporada de Fórmula 2 estaba en duda por limitaciones presupuestarias. También ha afrontado competencias en categorías promocionales sin poder realizar pruebas adicionales, llegando a pistas sin apenas conocimiento previo.

formula 1.jpg

El piloto argentino está acostumbrado a competir en condiciones de alta presión y este fin de semana volverá a enfrentarse a ese desafío en un trazado donde se impuso en la Fórmula 3 durante 2023. Por ahora, su meta inmediata es mantenerse lo más próximo posible a Pierre Gasly o incluso aventajarlo, tal como logró este domingo.