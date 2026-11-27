La escuela de fútbol Gambeta representará a Jujuy en un Mundialito en Buenos Aires

La escuela de fútbol infantil Gambeta se prepara para afrontar un nuevo desafío deportivo. La categoría 2017 viajará a Buenos Aires para disputar el Mundialito organizado por Defensa y Justicia , que se desarrollará del 11 al 13 de diciembre de 2026 en el predio Campeones del Mundo.

La competencia reunirá a escuelas de fútbol y clubes que se consagraron campeones en diferentes instancias clasificatorias realizadas a lo largo del país. Carlos Rodríguez , entrenador de la institución jujeña, destacó la oportunidad de competir a nivel nacional y el crecimiento que experimentó el grupo durante el último año. “Tenemos la suerte de ahora ir a Buenos Aires al torneo de Defensa y Justicia. Hace un Mundialito con todos los campeones de todo el país. Va a ser un lindo torneo ”, anticipó.

El entrenador explicó que la categoría 2017 lleva un importante tiempo de trabajo y que los buenos resultados permitieron sumar nuevos jugadores a la institución. “Venimos trabajando bien hace bastante, por suerte se nos vienen dando las cosas y formamos un lindo grupo de chicos. Antes éramos 10 u 11 chicos y hoy somos 20”, señaló.

En ese sentido, Rodríguez valoró el esfuerzo de los pequeños futbolistas y el acompañamiento de las familias durante su formación deportiva. “Creo que es todo mérito de ellos y de los papis que acompañan” , sostuvo.

Además, recordó que la categoría 2015 participó recientemente de una competencia en Pilar, Buenos Aires, que permitió sumar experiencia frente a equipos de otras provincias. “No nos fue tan bien como queríamos, pero sirvió la experiencia. Fue un torneo importante”, agregó.

La escuela de fútbol Gambeta representará a Jujuy en un Mundialito en Buenos Aires

Carlos Rodríguez y su paso por los tres grandes del fútbol jujeño

Antes de dedicarse a la formación de futbolistas infantiles, Carlos Rodríguez vistió las camisetas de Gimnasia de Jujuy, Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla. “Yo creo que en los tres clubes me fue bien. En Gimnasia estuve en inferiores y tuve la posibilidad de estar en Primera. Después, Talleres también me agarró muy joven y tomé muchísima experiencia”, recordó.

Posteriormente, llegó al conjunto merengue con mayor trayectoria y fue parte de una campaña en la que alcanzaron las semifinales. Rodríguez también analizó los cambios que experimentó el fútbol regional durante los últimos años, especialmente en las condiciones económicas de los jugadores.

“Antes era mucho más largo, mucho más sacrificado. Nosotros tuvimos varios meses sin cobrar. Lo hacía más por el amor que tenía al deporte, al fútbol. Hoy eso cambió muchísimo para bien”, afirmó.

De jugador a entrenador de fútbol infantil

Su llegada a Gambeta estuvo vinculada a su amistad con Diego Coca, coordinador de la escuela. Lo que comenzó como una colaboración terminó convirtiéndose en una nueva etapa dentro del deporte. “Le dije: ‘Mirá, amigo, te doy una mano. No sé nada de manejar grupos de chicos, pero trabajando con vos te puedo facilitar algo’”, relató.

La escuela de fútbol Gambeta representará a Jujuy en un Mundialito en Buenos Aires

Con el paso del tiempo, Rodríguez incorporó herramientas para trabajar con los pequeños futbolistas y descubrió su interés por la enseñanza. “Me acoplé a él, fui aprendiendo de él, que ya venía hace varios años con chicos, y me gustó. Aprendí muchísimo desde que estoy, así que ahí vamos, día a día mejorando”, concluyó.