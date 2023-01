La Merced eliminó a Talleres de Perico por penales

Sin embargo el cero a cero en el marcador no se movió y la definición se dio desde el punto de penal. El primero fue el capitán de La Merced, Fabio Giménez donde su ex compañero De Giorgi le tapo el disparo. La serie comenzaba bien para Talleres que se puso en ventaja gracias a Víctor Rojas que convirtió su penal. El experimentado arquero del conjunto periqueño no pudo repetir, Ruíz puso el primero para el conjunto salteño y empató la tanda. Maximiliano “el pony” López volvió a poner en ventaja al expreso. En su turno, Cuellar marcó para los salteños y dejar la serie 2 a 2. Santiago Vera tuvo su chance pero lamentablemente el tiro se fue afuera. A su turno, Velasco convirtió y puso en ventaja a la Merced. Maximiliano Martínez fue el cuarto para el expreso pero el aquero de La Merced, Pellini, tuvo su aparición clave del partido y atajó el disparo. La definición estuvo en los pies de Argañaraz que no falló y terminó la serie 4 a 2 a favor de Deportivo La Merced.