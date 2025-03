La Selección Argentina jugará un amistoso a beneficio de Bahía Blanca

Fútbol. Lionel Messi desafectado de la Selección Argentina: no jugará ante Uruguay y Brasil

El partido será con la Selección Sub 20 y se jugará un día después de la presentación ante Uruguay, en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

“La manera de poder dar una mano a toda esta tragedia que sucedió en Bahía, buscamos la manera de poder ayudar y desde nuestra parte vamos a hacer un partido amistoso contra la Sub 20 el sábado en la cancha de Huracán a las 17 horas, a beneficio del hospital Penna que ha perdido la mayoría, por no decir todo . Es un lugar muy importante para Bahía Blanca y creemos que es una buena manera de poder ayudar y que ese hospital se levante con lo que podamos recaudar”, aseguró Scaloni.

Argentina vs Chile por el Sudamericano Sub-20 en el hexagonal.

Si bien no se reveló el método para conseguir las entradas ni tampoco su valor, el entrenador afirmó que será un precio que “para algunos puede ser simbólico”, pero remarcó que “lo importante es que ayudemos, que pongamos nuestro granito de arena para levantar el hospital”.

Luego del DT, tomó la palabra Lautaro Martínez, nacido en Bahía Blanca. “Quería agradecer al país. Sinceramente, ver a la distancia semejante apoyo... me cuesta hablar porque mi familia vive ahí, la familia de Germán también, amigos, me crié ahí y es difícil, un momento difícil. Hace un año y dos meses atravesamos un temporal donde la ciudad no quedó en buen estado y recuperarse en tampoco tiempo de eso y volver a vivir algo aún más fuerte, más duro".