domingo 07 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de diciembre de 2025 - 12:09
Automovilismo.

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras ganar en el GP de Abu Dhabi

El piloto británico Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 tras quedar primero en el GP de Abu Dhabi. Franco Colapinto quedó 20º.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras ganar en el GP de Abu Dhabi

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras ganar en el GP de Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi volvió a ofrecer un final de temporada cargado de tensión y esta vez coronó a un nuevo nombre en la historia de la Fórmula 1: Lando Norris. El británico logró su primer título mundial después de una campaña intensa, irregular por momentos, pero marcada por una recuperación impresionante en el tramo final.

Lee además
Franco Colapinto en Fórmula 1.
Automovilismo.

Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Monza
franco colapinto termino 16° en el gran premio de singapur de la formula 1
Deportes.

Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras ganar en el GP de Abu Dhabi
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras ganar en el GP de Abu Dhabi

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras ganar en el GP de Abu Dhabi

Un final abierto con tres candidatos

La definición llegó a Yas Marina con tres aspirantes: Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. El piloto de McLaren dependía de sí mismo y con solo subir al podio aseguraba el campeonato, sin importar lo que ocurriera con sus rivales.

Así lo hizo. Cruzó la meta en segundo lugar, detrás de Verstappen y por delante de Piastri, resultado suficiente para quedarse con la corona y cortar una sequía de 17 años sin títulos de pilotos para McLaren, desde el campeonato de Lewis Hamilton en 2008.

Una temporada marcada por altibajos

El arranque del año había sido prometedor con una victoria en Australia, aunque no tardaron en aparecer los desafíos. El rendimiento comenzó a afirmarse desde Mónaco, donde Norris ganó con autoridad. Desde entonces, encadenó triunfos en Austria y Gran Bretaña, además de múltiples podios que lo mantuvieron en la pelea.

Esa racha incluyó cuatro victorias, tres segundos puestos y un podio en la Sprint de Bélgica, posicionándolo como uno de los pilotos más regulares del año y reduciendo la ventaja de su compañero Piastri a un solo dígito.

El golpe de Zandvoort y la remontada

El punto crítico de la temporada llegó en Zandvoort, cuando un problema de motor lo dejó fuera a pocas vueltas del final. Sentado en el pasto mirando su auto detenido, la imagen recorrió el mundo: parecía el golpe definitivo.

Piastri ganó esa carrera y estiró su ventaja a 34 puntos. Pero lejos de hundirse, Norris reaccionó con una madurez inédita: volvió más preciso, más constante y sobre todo más fuerte mentalmente. Ganó en México y Brasil, sumó podios claves y recuperó terreno hasta ponerse nuevamente en la cima.

Las descalificaciones de Las Vegas reabrieron la pelea

La doble exclusión de McLaren en Las Vegas por exceso de desgaste en la plancha del piso reencendió el campeonato. Verstappen, con su victoria ese fin de semana, volvió a ponerse a tiro y la lucha quedó al rojo vivo.

En Qatar, el neerlandés volvió a imponerse y redujo la diferencia a solo 12 unidades, mientras que Piastri quedaba a 16. Con ese panorama, la definición en Abu Dhabi se volvió dramática: todo dependía del podio. Y Norris no falló.

Una carrera sin errores para sellar el título

En la cita decisiva, Norris ejecutó una carrera limpia, inteligente y sin arriesgar más de lo necesario. Con un ritmo sólido y un McLaren competitivo, mantuvo el control de la situación y cruzó la línea de meta en segundo lugar, asegurando el título mundial que perseguía desde niño.

De karting a la cima del automovilismo

El nuevo campeón de la F1 comenzó su camino a los siete años en el karting, donde rápidamente se destacó. A los 14 ya era campeón mundial KF1 y desde allí avanzó por todas las categorías formativas:

  • Ginetta Junior

  • Fórmula 4 Británica

  • Eurocup Fórmula Renault 2.0

  • Toyota Racing Series

  • Fórmula 3 Europea

Su desembarco en McLaren fue natural. Debutó en Fórmula 1 en 2019 y desde entonces su progresión fue constante. Logró su primer podio en 2020, se consolidó entre los mejores entre 2021 y 2023, y en 2024 obtuvo su primer triunfo en Miami.

Un campeón construido con paciencia y talento

La experiencia acumulada en la Máxima y los golpes sufridos a lo largo de esta temporada forjaron a un Norris más completo. En Abu Dhabi, con la presión al límite, demostró carácter, temple y capacidad para sostener un campeonato largo y cambiante.

El segundo puesto más valioso de su carrera lo consagró campeón del mundo 2025 y selló una historia que comenzó en los kartódromos de su infancia.

McLaren volvió a lo más alto y Norris, finalmente, cumplió su sueño: ser campeón de la Fórmula 1.

Lando Norris
Lando Norris

Lando Norris

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Monza

Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

La particular foto de Franco Colapinto que eligió la Fórmula 1 para promocionar el GP de Brasil

Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren en Las Vegas y el título quedó al rojo vivo

Franco Colapinto contra el auto: bronca tras quedar último en la qualy de Abu Dhabi

Lo que se lee ahora
Llegó el día: se desarrolla el Trail de Los Diques en El Carmen video
Competencia.

Llegó el día: se desarrolla el Trail de Los Diques en El Carmen

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche
Galería.

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año
Originales.

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural
Egresados.

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

Carlín Andrade animará su última Cena Blanca: 20 promociones lo tuvieron como voz histórica
Despedida.

Carlín Andrade animará su última Cena Blanca: 20 promociones lo tuvieron como voz histórica

Cena Blanca 2025: así serán los ingresos y egresos en caso de lluvia
Importante.

Cena Blanca 2025: así serán los ingresos y egresos en caso de lluvia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel