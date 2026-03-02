lunes 02 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 08:39
Liga Profesional

Lanús se enfrenta ante la visita Boca Juniors por la fecha 7

Lanús y Boca Juniors se enfrentan en la Fortaleza, con el arbitraje de Darío Herrera. El duelo se jugará el miércoles 4 de marzo desde las 21:00 (hora Argentina).

Lanús vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Lanús y Boca Juniors se disputará el próximo miércoles 4 de marzo por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.

Lee además
gimnasia (mendoza) vs defensa y justicia: previa, horario y como llegan para la fecha 9 del apertura

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura
river plate visita a independiente riv. (m) por la fecha 8

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Así llegan Lanús y Boca Juniors

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Lanús se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Defensa y Justicia. Con 3 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Boca Juniors finalizó en empate por 1-1 ante Gimnasia (Mendoza). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 4 goles y le han marcado 3.

Boca Juniors muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darío Herrera.

Horario Lanús y Boca Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8

Sarmiento y Estudiantes (RC) se miden por la fecha 8

Lo que se lee ahora
el analisis y autocritica de hernan pellerano tras la victoria de gimnasia de jujuy ante quilmes video
Primera Nacional.

El análisis y autocrítica de Hernán Pellerano tras la victoria de Gimnasia de Jujuy ante Quilmes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Paro docente - Foto archivo. video
Reclamo.

Paro nacional docente: gremios jujeños confirmaron que adhieren

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel