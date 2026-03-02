Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 18:30 (hora Argentina), el jueves 5 de marzo.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura En su visita anterior, Gimnasia (Mendoza) empató por 1 con Boca Juniors. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura En la jornada anterior, Defensa y Justicia igualó 1-1 el juego frente a Lanús. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

Horario Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

© 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

