lunes 02 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 08:52
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Toda la previa del duelo entre Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia. El partido se jugará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie el jueves 5 de marzo a las 18:30 (hora Argentina).

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 18:30 (hora Argentina), el jueves 5 de marzo.

Lee además
river plate visita a independiente riv. (m) por la fecha 8

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8
se enfrentan huracan y belgrano por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

En su visita anterior, Gimnasia (Mendoza) empató por 1 con Boca Juniors. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Defensa y Justicia igualó 1-1 el juego frente a Lanús. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

Horario Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8

Sarmiento y Estudiantes (RC) se miden por la fecha 8

Banfield se enfrenta ante la visita Aldosivi por la fecha 8

Lo que se lee ahora
el analisis y autocritica de hernan pellerano tras la victoria de gimnasia de jujuy ante quilmes video
Primera Nacional.

El análisis y autocrítica de Hernán Pellerano tras la victoria de Gimnasia de Jujuy ante Quilmes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado
Anuncio.

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel