Las charlas inéditas de los campeones del mundo con la Selección Argentina

La primera foto , es del primero gol de debut, el sorpresivo 1-2 con Arabia Saudita y arrancó con "gastadas a Dibu Martínez", exigiéndole "podrías haber hecho más", entre risas. El Dibu se prendió en las chicanas con un "me agarró frío", ante lo que sus compañeros largaron una sincera carcajada.

El arquero de Aston Villa se puso serio y confesó "este no me afectó mucho, dije bueno 1-1 ahora recuperamos, pero el otro, el otro sí me afectó".

La segunda imagen es el festejo de Enzo Fernández en el 2-0 con México. Entre risas, todos reconocieron que fue un golazo del hombre de Chelsea que actualmente está en un gran momento. Y el Toro, Lautaro Martínez, agregó un sincero "además estábamos sufriendo ahí".

En ese momento el volante reveló "no imaginaba un gol en el Mundial, ni siquiera imaginaba ir, así que una locura", arreciaron las cargadas de los compañeros: "Empezó a levantar como loco", dice Alexis Mac Allister..." Y sí, el Instagram empezó a levantar", agregó Dibu, con las risas cómplices de Montiel y compañía.

La infartante definición ante Países Bajos por penales

La tercera foto es un penal atajado por Emiliano Martínez en la definición ante Países Bajos. Y el arquero contó que "yo lo vi a Van Dijk patear en la final de FA Cup contra Chelsea y Kepa se le movió y se la tiró igual ahí. Y dije seguro patea fuerte ahí. Eso sí, después del penal estuve un año con dolor de cintura del golpe que me di en la caída".

Del mismo partido, la próxima foto es el festejo de Lautaro Martínez. Y los compañeros aprovecharon para recordar lo que estaba sufriendo por algunos lesiones dolorosas el hombre de Inter: "Estaba mal". Y Dibu recordó como en el duelo ante Polonia debió infiltrarse el tobillo para poder jugar.

Qué piensa el Dibu de la atajada más importante del Mundial