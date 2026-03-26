Lionel Scaloni confirmó a Messi y dejó definiciones clave antes de los amistosos

El entrenador campeón del mundo Lionel Scaloni habló este jueves antes de los amistosos de la Selección argentina y dejó varios conceptos importantes de cara a la próxima fecha FIFA.

En la rueda de prensa confirmó que Lionel Messi jugará los dos partidos, ante Mauritania y Zambia , se refirió a la base del plantel que piensa para el Mundial 2026 y sostuvo que el gran objetivo de esta etapa pasa por sumar entrenamientos, recuperar rendimientos y seguir probando variantes.

Además, el técnico explicó que no hubo acuerdo para disputar la Finalissima en el corto plazo, por lo que el cuerpo técnico debió reorganizar la planificación y buscar otros rivales para mantener la actividad del seleccionado.

Una de las frases más destacadas de la conferencia fue la confirmación sobre la presencia del capitán. Scaloni aseguró que Messi estará en los dos encuentros , una definición que llevó tranquilidad y entusiasmo a los hinchas argentinos en la previa de los amistosos.

El primero de esos compromisos será ante Mauritania, este viernes a las 20:15, en La Bombonera, según detalló la cobertura de Noticias Argentinas.

La base del plantel y la mirada hacia el Mundial

Scaloni también habló sobre el armado de la lista pensando en la defensa del título mundial. En ese sentido, sostuvo que la base del plantel está en principio definida, aunque remarcó que seguirán observando futbolistas y evaluando rendimientos en cada convocatoria.

El entrenador explicó que la intención es que todos los jugadores lleguen “lo más cercano a su potencial” y remarcó que estas convocatorias sirven para consolidar procesos de trabajo, ampliar opciones y darles lugar a jóvenes con proyección. Entre ellos, valoró la aparición de juveniles como Tomás Aranda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037250244086276506&partner=&hide_thread=false "ES UNA LINDA APARICIÓN" Lionel Scaloni se refirió a la convocatoria de Tomás Aranda para los entrenamientos de la Selección Argentina. pic.twitter.com/aq6S8e4x1N — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

Por qué no habrá Finalissima en el corto plazo

Otro de los puntos salientes fue la referencia a la Finalissima. Scaloni explicó que no se pudo llegar a un acuerdo para disputarla, en un contexto donde, según remarcó, hay situaciones que hacen que el fútbol pase a un segundo plano. A partir de eso, el cuerpo técnico salió en busca de amistosos para no perder ritmo ni tiempo de preparación.

Un Mundial cada vez más exigente

Al proyectar lo que viene, Scaloni evitó cualquier exceso de confianza. El DT advirtió que el próximo Mundial será muy competitivo y señaló que al menos diez selecciones tienen chances reales de ganarlo. También subrayó que Argentina ya no será mirada como antes y que muchos rivales enfrentarán al campeón del mundo de una manera diferente.

En ese marco, insistió en que cada concentración y cada entrenamiento son fundamentales para sostener la identidad del equipo y mantener el nivel competitivo que llevó a la Selección a lo más alto.