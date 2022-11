El entrenador habló de las chances de la Albiceleste en la Copa del Mundo, de su conexión con el plantel y dejó en claro que no arriesgará a ningún futbolista.

Sobre la ausencia de Giovani Lo Celso

“A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar en el equipo. Zurdo, nos cubría bien ese sector de la cancha. Pero cuando no estuvo, otros cumplieron. Dependerá del partido”.

Lesión de Dybala

“La Roma ayudó mucho a Dybala, lo llevaron de manera cauta. Se pudo recuperar. Y cuando se pudo acelerar la recuperación, se hizo bien”.

Argentina vs. Arabia Saudita

En relación al partido de mañana frente a Arabia Saudita no confirmó el equipo “es un tema de preocupación saber cómo llegan al partido oficial de mañana. No tomaremos ningún riesgo, no tiene sentido. Será un equipo de garantía”.

Amistoso

“En el plano físico, estamos pensando en Arabia Saudita el próximo partido”.

“Cuti Romero está bastante bien en lo físico, se recupera del golpe”.

“A los argentinos les decimos que no hay promesas. Esto es fútbol y es impredecible. Es un juego y a veces puede ser injusto. No vale la pena prometer nada. Esta generación sí quiere mantener su forma de jugar y eso haremos”.

“La verdad que cuando jugó el Papu, Alexis incluso cuando jugó Palacios lo hicieron bien, al igual que Enzo, Guido, Leandro, tenemos muchas opciones. Dependerá de cómo están ellos”.

Estoy feliz y contento de poder estar al frente de este gran grupo.

¿Es la selección argentina candidata a ganar el Mundial?

“No tenemos presión, vamos a jugar un Mundial de fútbol. Los Mundiales los ganan los equipos cautos, inteligentes. Raramente gana un equipo que avasalla y está en campo contrario, lo hemos visto y nos tenemos que adaptar a eso, la inteligencia forma parte del fútbol”.

