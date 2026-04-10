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10 de abril de 2026 - 10:54
Deportes.

Llega el Triatlón a Jujuy con más de 150 atletas ya confirmados

Este fin de semana llega el Triatlón a Jujuy con competidores que también llegarán desde Salta. El escenario elegido fue el Dique La Ciénaga.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Llega el Triatlón a Jujuy con más de 150 atletas ya confirmados

Llega el Triatlón a Jujuy con más de 150 atletas ya confirmados

Este domingo 12 de abril se realizará el Triatlón en Jujuy donde el escenario elegido será el Dique La Ciénaga. Se espera la participación de más de 150 atletas provenientes de distintos puntos de la provincia y de Salta.

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Una competencia con participación regional

El evento reunirá a triatletas que competirán en dos distancias: súper sprint y sprint. Ambas modalidades podrán realizarse de manera individual o en equipos de posta, lo que amplía la convocatoria a deportistas con distintos niveles de experiencia.

Cronograma de la jornada

Las actividades comenzarán a las 7 de la mañana con la habilitación del parque cerrado, donde los competidores deberán dejar sus elementos en la zona de transición.

A las 8 se desarrollará la charla técnica obligatoria y, posteriormente, la competencia dará inicio a las 8.15 con la primera manga. La segunda largada está prevista para las 9.

Se estima que el evento deportivo finalizará alrededor de las 11.30, momento en el que se realizará la premiación a los mejores clasificados en cada categoría, tanto en damas como en caballeros.

Un escenario elegido para el deporte

El Dique La Ciénaga será el epicentro de la competencia, un espacio habitual para este tipo de pruebas combinadas por sus condiciones naturales y su infraestructura.

Para el desarrollo del evento, se prevé un operativo logístico y de seguridad con la participación de distintos organismos provinciales y municipales, que trabajarán de manera coordinada para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

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