Luis Suárez habló sobre el interés de River y de su futuro

La gran noticia del mercado de pases del fútbol argentino aún no se ha definido. River continúa aguardando por una respuesta de Luis Suárez , que se encuentra buscando club luego de su salida de Atlético Madrid . Con la partida de Julián Álvarez y a pesar de la traba en la incorporación de Miguel Borja , el Millonario mantiene firme si ilusión respecto al posible arribo del uruguayo, que este martes habló y se refirió a los ofrecimientos recibidos.

Mientras finaliza su recuperación y se pone a punto tras la limpieza que se realizó en su rodilla al finalizar la temporada, desde River aguardan por una respuesta de Suárez a días de terminar el mercado de pases el próximo jueves 7 de julio . El delantero intentará continuar en el fútbol europeo pero , si no recibe una oferta tenadora, no ve con malos ojos sumarse a las filas de River y llegar con ritmo de competencia al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Uruguay.

Marcelo Gallardo, sobre la posible llegada de Luis Suárez

"Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, En este caso, tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano, estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando", dijo Marcelo Gallardo en una rueda de prensa días atrás.

A su vez, resaltó las ganas que mostró Suárez para vestir el manto sagrado de los de Núñez: "El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando. También está la parte de su recuperación. Después será una decisión propia de él y cuando decida que estemos aptos para ver si somos una opción viable. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo", concluyó.