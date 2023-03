Anoche, el ex campeón argentino Sergio Maravilla Martínez, tuvo su primer combate en el icónico Luna Park. La pelea, de peso mediano, terminó rápidamente en el primer asalto con una victoria por nocaut sobre el colombiano Jhon Teherán, quien no ha mostrado demasiada oposición.

La lucha principal de la noche, programada para una duración de 10 asaltos, fue el evento principal de la ceremonia de estreno de la serie "Ringo. Gloria y muerte", la cual está dedicada al icónico boxeador argentino Oscar Natalio Bonavena. Dicha ficción estará disponible para su visualización a partir del viernes en la plataforma Star+.

En su corta presentación, Maravilla Martínez guiñó sus ojos en dos ocasiones al público, indicando el absoluto control de sus acciones. La definición tuvo lugar en su primer avance decidido frente a un frágil rival.

image.png

"Les agradezco a todos por haber venido, gracias infinitamente por haber recogido este calor. ¡Estoy muy potente!. Les digo una cosa: que no te hagan creer que 48 años es muy. No terminé, hasta el título mundial no paro", afirmó el deportista en su mensaje a un público ávido de más boxeo.

El argentino perteneciente a la categoría peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha regresado al cuadrilátero del país después de casi una década desde su última presentación, que fue una noche memorable en el estadio de Vélez Sarsfield, durante su apogeo, cuando ganó por decisión unánime al británico Martin Murray para retener su título mundial.

Era su primera defensa luego de obtener el cinturón en la gran noche de su vida, el 15 de septiembre de 2012, fecha en la que logró vencer al mexicano Julio César Chávez Jr. en Las Vegas, Estados Unidos.

image.png

En junio de 2014, "Maravilla" Martínez sufrió una lesión de rodilla en medio de su pelea contra Miguel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York, lo que lo llevó a renunciar a su corona y retirarse del boxeo profesional.

Sin embargo, a sus 45 años en 2020, decidió regresar al ring con la esperanza de conseguir otra oportunidad de luchar por un título mundial. Desde entonces, ha ganado las seis peleas que ha disputado: cuatro en España, una en Estados Unidos y la de esta noche en el Luna Park.

"La chance mundialista va a llegar en algún momento. Sé que va a ser así, por una cuestión de decantación, por inercia, por posición, por efectividad en mi carrera, por historia, por récord. Hay muchas razones. Estoy ahí de un título del mundo", le comentó a colegas de Télam antes de la presentación ante el colombiano.

Teherán, de 38 años, hizo su tercera presentación en el país y perdió nuevamente por nocaut en las dos anteriores.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1638379145821552640 ¡SE ACABÓ! Sergio "Maravilla" Martínez noqueó al colombiano Teherán en tan solo un minuto y 27 segundos. ¡UN MONSTRUO!



#ESPNKnockOut #StarPlusLA pic.twitter.com/C5ampcSokJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 22, 2023

En 2014, el boxeador colombiano (18-2-0, 15 KOs) perdió su oportunidad de ganar el título latino welter del CMB contra el local César Barrionuevo en Catamarca. En su última pelea, celebrada el 23 de septiembre de 2022 en Villa María, fue derrotado por el cordobés Juan Manuel Taborda en la pelea por el título latino mediano de la OMB.

Los combates complementarios de la cartelera tuvieron los siguientes resultados:

Damián Arce (Cuba, debutante) le ganó a Sebastián Castillo (7-2-1) por puntos en decisión unánime, categoría gallo. Brian Arregui (8-2-0, 1 KO) venció a Matías Galucci (8-3-0) por nocaut técnico en el sexto round, categoría súper welter Andés "La Maquinita" Sosa (15-2-0, 8 KOs.) se impuso sobre Laureano "Dinamita" Sciuto (11-1-0, 7 KOs.).