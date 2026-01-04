domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 14:13
Mercado.

Martín Lazarte será el quinto refuerzo de Gimnasia de Jujuy: quién es y en qué posición juega

Gimnasia de Jujuy tiene confirmado a su quinto refuerzo para iniciar la pretemporada de cara al inicio de la Primera Nacional 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Martin Lazarte

Bajo la conducción de Hernán Pellerano, Gimnasia de Jujuy iniciará este lunes 5 de enero la pretemporada 2026. En ese marco, el Lobo concretará la llegada de su quinto refuerzo para la Primera Nacional: Martín Lazarte, lateral izquierdo que llega a préstamo desde Banfield.

Quién es Martín Lazarte el quinto refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Martín Lazarte tiene 20 años, juega como lateral izquierdo y será la quinta incorporación del conjunto jujeño. Según pudo saber TodoJujuy.com, el futbolista ya se encuentra en la provincia y este lunes comenzará los trabajos de pretemporada junto al plantel profesional.

Martin Lazarte refuerzo Gimnasia

Lazarte arriba a Gimnasia de Jujuy a préstamo por un año desde Banfield, club con el que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

El lateral categoría 2005, disputó el año pasado un total de 56 partidos en la Reserva de Banfield. Sumando en la Copa Proyección Apertura, dos goles a su favor.

Quiénes son los otros refuerzos de Gimnasia de Jujuy

Hasta el momento el Lobo confirmó la incorporación de cuatro futbolistas:

  • Delfor Minervino
  • Claudio Pombo
  • Mauro Cachi
  • Abel Argañaráz

En tanto, las bajas de Gimnasia de Jujuy son: Sebastián Anchoverri, Gustavo Fernández, Santiago Camacho, Alejandro Quintana, Bruno Palazzo, Francisco Duré, Daniel Juárez, Román Barreto, Matías Noble, Jeremías Perales y Joaquín Trasante.

