Messi dijo que Argentina va a pelear y resaltó la importancia del primer partido

El 10 de Argentina manifestó que su equipo "va a dar pelea en el Mundial", y en ese sentido, resaltó como "clave el primer partido" del Grupo C . "El primer partido es clave, porque si vas a jugar contra México con los tres puntos adentro de Arabia Saudita es otra cosa ", dijo Messi en el ciclo conducido por el ex delantero, llamado Universo Valdano.

El nacido en Rosario indicó a su vez que las selecciones candidatas a ganar la competición cuentan cada una con aspectos positivos y más que competitivos: "Brasil tiene un bloque de jugadores de mucha calidad, con desequilibrio por las bandas, de buen uno contra uno, tiene nueve y a Neymar", destacó sobre el país vecino. Luego, sobre Francia, apuntó: "Después, los jugadores de calidad como Karim Benzema o Kylian Mbappé en Francia u otros seleccionados, no están solos, sino que están acompañados por buenos equipos".

Sin embargo, Messi aclaró que si bien siempre existe una lista de tres o cuatro candidatos, hay que estar muy atento siempre frente a cada rival que aparezca. "Pero atención que esos no son los únicos seleccionados a los que habrá que prestarles atención. Acá el problema son todos", destacó.

Siguiendo con la idea de que ganar el primer partido es elemental, recordó un episodio que aún lo aqueja del pasado: "Antes del debut contra Islandia en Rusia 2018 (1-1) le pateé como 15.000 penales a Nahuel Guzmán y se los hice todos. Pero cuando llegó ese primer partido, como me decía Diego Maradona, no acompañé el balón al momento de rematar uno y en el primer golpe no pude poner la pelota donde quería. Lo erré, empatamos y después se vino el lío".

Messi jugó su último partido para el PSG el domingo, y este lunes ya se juntó con sus compañeros en Abu Dhabi, con quienes integró un entrenamiento abierto al público.