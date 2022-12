Según el artículo 12 del Código Disciplinario, esta posible sanción se refiere “a conducta indebida de jugadores y oficiales”, durante el tenso partido de la Selección Argentina vs. Países Bajos , disputado este viernes en el estadio de Lusail por cuartos de final.

También Leo Messi se quejó del árbitro español. Tanto al concluir el choque como después en los vestuarios. Pero el ex azulgrana no fue tan contundente: “no se puede poner un árbitro que no esté a la altura de la importancia del partido. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era este árbitro”.

Además, durante el desarrollo del encuentro, hubo enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos, además de diversas protestas al árbitro del choque, Antonio Mateu Lahoz, aparte de declaraciones contra la actuación del colegiado por parte de los futbolistas de ambos conjuntos al término del partido.

Selección Argentina: ¿La sanción puede ser durante el Mundial 2022?

En caso de que haya sanción sería solo económica. En el caso de que haya sanción deportiva, es imposible que se puede aplicar en el Mundial 2022, porque la AFA apelaría la sanción, y esos tiempos judiciales exceden al Mundial, que termina en una semana.

Además, la AFA también se expone a posibles infracciones del “artículo 16 (orden y seguridad de los partidos)”, según añadió la FIFA en el comunicado publicado este sábado en su página web oficial.

Un poco de tranquilidad

Según informó el periodista argentino, Gastón Edul, es absolutamente falso que algún jugador argentino corra riesgos de sanciones. “Siempre que hay más de 5 amarillas FIFA abre un expediente, es protocolar”, agregó el periodista que realiza una gran cobertura desde Qatar.

