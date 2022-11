Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda

Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales

Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales Grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia

Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez

Francia, Australia, Dinamarca y Túnez Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón

España, Costa Rica, Alemania y Japón Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia

Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

Brasil, Serbia, Suiza y Camerún Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur

Cómo se juega la primera jornada de todos los grupos

Fecha 1 - GRUPO A

Qatar vs. Ecuador | Domingo 20 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Bayt.

Senegal vs. Países Bajos | Lunes 21 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Thumama

Fecha 1 - GRUPO B

Inglaterra vs. Irán | Lunes 21 de noviembre, a las 10 | Estadio Internacional Khalifa

Estados Unidos vs. Gales | Lunes 21 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali

Fecha 1 - GRUPO C

Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre, a las 7 | Estadio Lusail

México vs. Polonia | Martes 22 de noviembre, a las 13 | Estadio 974

Fecha 1 - GRUPO D

Francia vs. Australia | Martes 22 de noviembre, a las 18 | Estadio Al Janoub.

Dinamarca vs. Túnez | Martes 22 de noviembre, a las 16 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 1 - GRUPO E

España vs. Costa Rica | Miércoles 23 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Thumama

Alemania vs. Japón | Miércoles 23 de noviembre, a las 10 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 1 - GRUPO F

Bélgica vs. Canadá | Miércoles 23 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Marruecos vs. Croacia | Miércoles 23 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Bayt.

Fecha 1 - GRUPO G

Brasil vs. Serbia | Jueves 24 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail.

Suiza vs. Camerún | Jueves 24 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Janoub

Fecha 1 - GRUPO H

Portugal vs. Ghana | Jueves 24 de noviembre, a las 13 | Estadio 974.

Uruguay vs. Corea del Sur | Jueves 24 de noviembre, a las 10 | Estadio Ciudad Educación.