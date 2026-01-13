Nahuel, el hijo de Marcelo Gallardo, jugará en un club del norte

Nahuel Ezequiel Gallardo se convirtió en nuevo jugador de San Martín de Tucumán y continuará su carrera en uno de los clubes más convocantes del norte argentino. El defensor de 27 años arribó a Ciudadela tras su último paso por Delfín Sporting Club de Ecuador y ya se integró al plantel que compite en la Primera Nacional.

El club tucumano oficializó la incorporación durante la jornada, con un mensaje de bienvenida que confirmó la firma del contrato. Gallardo con experiencia en el fútbol argentino e internacional, en un puesto clave para el esquema del equipo.

La llegada del futbolista genera expectativa en el mundo San Martín, ya que se trata de un jugador con formación en River Plate, títulos continentales y recorrido por distintas ligas, además de llevar un apellido de fuerte peso en el fútbol nacional.

Formación en River y debut en Primera División

Gallardo nació en Buenos Aires el 9 de mayo de 1998 y se desempeña como lateral izquierdo. Surgió de las divisiones inferiores de River Plate, donde realizó todo su proceso formativo hasta alcanzar la Primera División.

Su debut oficial ocurrió el 28 de octubre de 2017, cuando River enfrentó a Talleres de Córdoba. Aquella noche, el defensor integró el once inicial en un partido que marcó su estreno en la máxima categoría.

Durante su etapa en el club de Núñez, fue dirigido por Marcelo Gallardo, su padre, entre 2017 y 2020. En ese período, integró planteles que lograron títulos de relevancia en el plano local e internacional.

Títulos y participación en una etapa histórica

Con River Plate, Nahuel Gallardo formó parte del grupo que conquistó la Copa Libertadores 2018. Estuvo presente en la entrega del trofeo tras la final disputada ante Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu, aunque no integró el banco de suplentes por una lesión.

Además, sumó otros logros importantes: la Copa Argentina 2016-17, la Supercopa Argentina 2017, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2018-19. Esa etapa consolidó su perfil como jugador con experiencia en competencias de alto nivel.

En enero de 2020, River acordó su cesión a Defensa y Justicia, donde inició una etapa de continuidad y protagonismo en el fútbol argentino.

Defensa y Justicia, Colón y experiencia internacional

El paso por Defensa y Justicia resultó uno de los más destacados de su carrera. El 23 de enero de 2021, Gallardo obtuvo su primer título con el Halcón tras la consagración en la Copa Sudamericana 2020, con una victoria por 3 a 0 ante Lanús en la final.

Meses más tarde, el equipo de Florencio Varela se quedó con la Recopa Sudamericana 2021, lo que amplió el palmarés del defensor en torneos continentales.

En julio de 2021 llegó a Colón de Santa Fe, donde disputó 16 partidos oficiales hasta diciembre de 2022. Luego, en julio de 2022, partió a Once Caldas de Colombia, en una cesión que se extendió hasta junio de 2023.

Sarmiento, Independiente Rivadavia y el salto a Ecuador

El 22 de agosto de 2023, Nahuel Gallardo se sumó a Sarmiento de Junín tras rescindir su vínculo con River Plate. En el club bonaerense firmó contrato por 18 meses y compitió en la Liga Profesional.

En junio de 2024, cerró su etapa en Sarmiento y arribó a Independiente Rivadavia de Mendoza con el pase en su poder, en un nuevo desafío dentro del fútbol argentino.

En enero de 2025 dio el salto al exterior y firmó con Delfín Sporting Club, de la Primera División de Ecuador, donde sumó rodaje antes de concretar su llegada a San Martín de Tucumán.