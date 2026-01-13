martes 13 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de enero de 2026 - 13:46
Fútbol.

Nahuel, el hijo de Marcelo Gallardo, jugará en un club del norte

El lateral izquierdo, hijo de Marcelo Gallardo, firmó contrato y se sumó al plantel de la Primera Nacional.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Nahuel Gallardo.

Nahuel Gallardo.

Lee además
Sebastián Villa presiona para jugar en River Plate.
Mercado.

Sebastián Villa presiona para jugar en River Plate: "Si Marcelo Gallardo me llama, viajo mañana"
Hermanos Benavides en el Rally Dakar 2026
Deportes.

Rally Dakar 2026: Kevin Benavides suma podio

El club tucumano oficializó la incorporación durante la jornada, con un mensaje de bienvenida que confirmó la firma del contrato. Gallardo con experiencia en el fútbol argentino e internacional, en un puesto clave para el esquema del equipo.

La llegada del futbolista genera expectativa en el mundo San Martín, ya que se trata de un jugador con formación en River Plate, títulos continentales y recorrido por distintas ligas, además de llevar un apellido de fuerte peso en el fútbol nacional.

Formación en River y debut en Primera División

Gallardo nació en Buenos Aires el 9 de mayo de 1998 y se desempeña como lateral izquierdo. Surgió de las divisiones inferiores de River Plate, donde realizó todo su proceso formativo hasta alcanzar la Primera División.

Su debut oficial ocurrió el 28 de octubre de 2017, cuando River enfrentó a Talleres de Córdoba. Aquella noche, el defensor integró el once inicial en un partido que marcó su estreno en la máxima categoría.

Durante su etapa en el club de Núñez, fue dirigido por Marcelo Gallardo, su padre, entre 2017 y 2020. En ese período, integró planteles que lograron títulos de relevancia en el plano local e internacional.

Títulos y participación en una etapa histórica

Con River Plate, Nahuel Gallardo formó parte del grupo que conquistó la Copa Libertadores 2018. Estuvo presente en la entrega del trofeo tras la final disputada ante Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu, aunque no integró el banco de suplentes por una lesión.

Además, sumó otros logros importantes: la Copa Argentina 2016-17, la Supercopa Argentina 2017, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2018-19. Esa etapa consolidó su perfil como jugador con experiencia en competencias de alto nivel.

En enero de 2020, River acordó su cesión a Defensa y Justicia, donde inició una etapa de continuidad y protagonismo en el fútbol argentino.

Nahuel Gallardo
Marcelo Gallardo y sus hijos.

Marcelo Gallardo y sus hijos.

Defensa y Justicia, Colón y experiencia internacional

El paso por Defensa y Justicia resultó uno de los más destacados de su carrera. El 23 de enero de 2021, Gallardo obtuvo su primer título con el Halcón tras la consagración en la Copa Sudamericana 2020, con una victoria por 3 a 0 ante Lanús en la final.

Meses más tarde, el equipo de Florencio Varela se quedó con la Recopa Sudamericana 2021, lo que amplió el palmarés del defensor en torneos continentales.

En julio de 2021 llegó a Colón de Santa Fe, donde disputó 16 partidos oficiales hasta diciembre de 2022. Luego, en julio de 2022, partió a Once Caldas de Colombia, en una cesión que se extendió hasta junio de 2023.

Sarmiento, Independiente Rivadavia y el salto a Ecuador

El 22 de agosto de 2023, Nahuel Gallardo se sumó a Sarmiento de Junín tras rescindir su vínculo con River Plate. En el club bonaerense firmó contrato por 18 meses y compitió en la Liga Profesional.

En junio de 2024, cerró su etapa en Sarmiento y arribó a Independiente Rivadavia de Mendoza con el pase en su poder, en un nuevo desafío dentro del fútbol argentino.

En enero de 2025 dio el salto al exterior y firmó con Delfín Sporting Club, de la Primera División de Ecuador, donde sumó rodaje antes de concretar su llegada a San Martín de Tucumán.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sebastián Villa presiona para jugar en River Plate: "Si Marcelo Gallardo me llama, viajo mañana"

Rally Dakar 2026: Kevin Benavides suma podio

Luciano Benavides perdió la punta del Rally Dakar 2026 y la pelea está abierta

El duro posteo de Xabi Alonso tras ser despedido del Real Madrid

AFA responde la intimación de la IGJ y le resta importancia a las presiones del Gobierno

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet
Liga Argentina.

Jujuy Básquet arranca la agenda de local: este martes recibe a Estudiantes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Ola mortal en la Costa Atlántica: El mar está embravecido de una forma antinatural video
Tragedia.

Ola mortal en la Costa Atlántica: "El mar está embravecido de una forma antinatural"

Lugar donde están los perros. video
Maltrato.

Los Perales: qué pasará con perros abandonados tras la detención de su dueño

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos video
Tragedia.

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos

Vivienda de Los Perales donde están los perros solos video
Alarma.

Preocupación en Los Perales: dos perros fueron abandonados al ser detenido su dueño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel