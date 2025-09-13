domingo 14 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 23:45
MLS

New York City FC logra remontada y gana 3-1 a Chicago Fire

Todo lo que dejó el duelo entre Chicago Fire y New York City FC: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la MLS.

Chicago Fire se enfrenta ante la visita New York City FC por la semana 28
BsAs (DataFactory)
New York City FC logra remontada y gana 3-1 a Chicago Fire
BsAs (DataFactory)

Chicago Fire se vio superado por NYCFC en el estadio Soldier Field y cayó derrotado por 1-3 en la semana 28 de la MLS. Pese al buen inicio de Chicago Fire, que abrió el tanteador con un gol de jugada de Philip Zinckernagel (12' 1T), New York City FC logró dar vuelta el marcador, demostrando su capacidad de reacción. La impresionante remontada fue obra de Nicolás Fernández Mercau (39' 1T), Alonso Martínez (12' 2T) y Seymour Reid (47' 2T). Tres disparos lograron cambiar el rumbo del partido para que el conjunto de Mehdi Ballouchy celebre con un contundente 3 a 1.

En el minuto 12 de la primera etapa, Philip Zinckernagel levantó el ánimo de Chicago Fire y se llevó todos los aplausos. Después de recibir una asistencia de Brian Gutiérrez, el delantero la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

El desempeño Alonso Martínez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de New York City FC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 4 veces al arco contrario.

Nicolás Fernández Mercau también jugó un buen partido. El volante de New York City FC metió 1 gol.

El estratega de Chicago Fire, Gregg Berhalter, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Christopher Brady en el arco; Jonathan Dean, Joel Waterman, Jack Elliott y Andrew Gutman en la línea defensiva; André Franco, Brian Gutiérrez y Dje D Avilla en el medio; y Philip Zinckernagel, Hugo Cuypers y Jonathan Bamba en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mehdi Ballouchy salieron al campo de juego con un esquema 5-3-2 con Matthew Freese bajo los tres palos; Tayvon Gray, Raul Gustavo, Thiago Martins, Justin Haak y Kevin O Toole en defensa; Nicolás Fernández Mercau, Aiden O´Neill y Hannes Wolf en la mitad de cancha; y Alonso Martínez y Maximiliano Moralez en la delantera.

Pierre Lauziere fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Soldier Field.

En la siguiente jornada Chicago Fire se enfrentará de visitante ante Inter Miami y NYCFC disputará el juego de local frente a Columbus Crew.

Cambios en Chicago Fire
  • 55' 2T - Salió André Franco por Sergio Oregel
  • 66' 2T - Salió Jonathan Bamba por Maren Haile-Selassie
  • 81' 2T - Salió Joel Waterman por Tom Barlow
Cambios en New York City FC
  • 71' 2T - Salió Aiden O´Neill por Jonathan Shore
  • 79' 2T - Salió Nicolás Fernández Mercau por Agustín Ojeda
  • 89' 2T - Salió Raul Gustavo por Strahinja Tanasijevic
  • 90' 2T - Salió Alonso Martínez por Seymour Reid
Amonestado en New York City FC:
  • 36' 1T Aiden O´Neill (Conducta antideportiva)

FUENTE: nota.texto7

