Newell's compró el pase de un jugador jujeño que fue figura en la temporada 2025

Luciano Herrera es jugador de Newell’s

Newell’s compró el 80% de la ficha de Luciano Herrera, jugador jujeño, quien renovó su vínculo hasta diciembre 2028. El extremo que proviene de Defensa y Justicia fue el mejor jugador de la Lepra en un año muy complicado y se espera que con el cambio de dirigencia más el arribo de la dupla Orsi y Gómez para armar y conducir el equipo, la historia sea distinta.

Herrera firmó por tres temporadas más con la Lepra y posó junto al presidente, Ignacio Boero, y Roberto Sensini, director deportivo. “Llegué y a los dos meses me hicieron sentir como uno más por eso también tomé la decisión de quedarme. No sé si es muy pronto pero siento que esta es mi casa, me recibieron de la mejor manera y eso para el jugador es fundamental”, manifestó el jujeño de 29 años.

luciano herrera newells (2) Luciano Herrera arribó a la Lepra a principios del 2025 proveniente del Halcón y durante el año fue uno de los futbolistas más destacados con un total de 29 partidos (25 como titular), seis goles y tres asistencias. Jugó casi todos los encuentros salvo los primeros que los hizo defendiendo la camiseta del equipo de Florencio Varela y en la segunda parte del año sufrió una lesión en el sóleo que lo tuvo afuera por un mes en plena competencia.

Newell's acordó la compra del extremo en 1 millón de dólares y así sostiene a una de sus fichas más importantes. Un alivio para la dupla técnica, que ya podrá contar con el extremo en esta segunda parte de la pretemporada. De cara al debut por el Torneo Apertura ante Talleres en Córdoba, que será en menos de 20 días, la dirigencia leprosa espera seguir resolviendo cuestiones relacionadas al plantel profesional para afrontar lo que se viene con un equipo renovado.

luciano herrera newells (1)

