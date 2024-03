Pararon un partido por insultos racistas contra un argentino

Embed - Las palabras de Bordalas sobre los insultos a Acuna en el microfono de DAZN

Repudio y solidaridad

Una vez finalizado el partido tanto la institución Andaluz, como el entrenador se expresaron por distintos canales mostrando su repudio con la desagradable situación vivida una vez más en el fútbol español.

El Club andaluz emitió un comunicado en redes sociales: “El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el Getafe-SevillaFC”.

Embed - GETAFE 0 - SEVILLA 1 | Rueda de prensa, QUIQUE SÁNCHEZ FLORES

Por el lado del DT Quique Sánchez Flores fue otro blanco de los fanáticos en Madrid. Respecto a ello, valoró en conferencia de prensa: “Estoy absolutamente orgulloso de cada poro de mis venas que me pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano o parte gitano y otra cosa es que lo utilicen como insulto racista. Me parece aberrante. Me parece que en estos tiempos donde se están avanzando en tantas cosas, que nos agarren para atrás y nos echen para atrás y nos digan cosas que me parece que se salen absolutamente de cualquier mínimo espacio de convivencia, me parece aberrante”.