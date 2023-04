Polémica por una frase racista del DT del PSG: qué dijo. 

Fournier le habría enviado un correo electrónico a los dueños del club denunciando el hecho. “Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo 'puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho' (el hijo de Galtier es agente de jugadores y también había hablado con Fournier para comentarle las palabras del técnico): Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo”, explicó.

Los detalles Revelaron un supuesto comentario racista de quien por entonces era el técnico del equipo del Niza Twitter

Pero no quedaba ahí y agregó otra aclaración que le había hecho el entrenador: “Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros”. Además le habría dicho que “debía darse cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía”.

La salida de Galtier del Niza

El ex director deportivo del Niza ya había insinuado indirectamente que el fin del ciclo de Galtier no había sido en paz. “Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa (...) Estaba indirectamente relacionado con el fútbol. Son cosas que me tocan profundamente”, había dicho sin dar más detalles de lo sucedido.

Christophe Galtier, entrenador del París Saint-Germain, desmintió el contenido de unas declaraciones racistas durante su etapa en el Niza (en la temporada 2021-2022) que le atribuye el que era entonces el director deportivo de ese club, Julien Fournier.

El gabinete del abogado de Galtier, Olivier Martin, confirmó a EFE el desmentido, ampliamente difundido en la prensa local y avanzó que se plantea presentar una demanda judicial por unos comentarios que considera “injuriosos y difamatorios” para su cliente.

El técnico del PSG tuvo que salir al paso después de que se filtrase en la prensa francesa un supuesto email de Fournier dirigido a la dirección del club, en el que detalla la actitud racista de Galtier. “Has construido un equipo lleno de escoria, solo hay negros, y la mitad de tu equipo está en la mezquita el viernes por la tarde”, cuenta en ese mensaje Fournier que le dijo Galtier durante la temporada 2021-2022.