Estudiantes vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

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El duelo entre Estudiantes y Talleres correspondiente a la fecha 16 se disputará en el Tierra de Campeones desde las 17:00 (hora Argentina), el sábado 25 de abril.

Así llegan Estudiantes y Talleres Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura Estudiantes venció 1-0 a Instituto en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres venció en casa a Dep. Riestra por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 3 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Talleres. El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer. Horario Estudiantes y Talleres, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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