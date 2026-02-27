Por la fecha 8 se enfrentarán Estudiantes y Vélez

BsAs (DataFactory)

Vélez y Estudiantes se enfrentarán en el Tierra de Campeones el próximo lunes 2 de marzo desde las 19:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Así llegan Estudiantes y Vélez El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura Estudiantes venció por 2-0 a Newell`s. Después de empatar 2 cotejos y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 0 gol y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez igualó 0-0 ante Dep. Riestra en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y empates: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Estudiantes pisa fuerte como local: suma 3 juegos invicto en el estadio Jorge Luis Hirschi. En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Vélez se llevó la victoria por 2 a 0. Sebastián Martínez fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Platense: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lanús: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Newell`s: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigre: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Platense: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lanús: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes y Vélez, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

