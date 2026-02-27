viernes 27 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de febrero de 2026 - 09:59
Liga Profesional

Por la fecha 8 se enfrentarán Estudiantes y Vélez

Todos los detalles de la previa del partido entre Estudiantes y Vélez, que se jugará el lunes 2 de marzo desde las 19:15 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones. Dirige Sebastián Martínez.

Por la fecha 8 se enfrentarán Estudiantes y Vélez
BsAs (DataFactory)

Vélez y Estudiantes se enfrentarán en el Tierra de Campeones el próximo lunes 2 de marzo desde las 19:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Lee además
se enfrentan talleres y san lorenzo por la fecha 8

Se enfrentan Talleres y San Lorenzo por la fecha 8
por la fecha 8 se enfrentaran boca juniors y gimnasia (mendoza)

Por la fecha 8 se enfrentarán Boca Juniors y Gimnasia (Mendoza)

Así llegan Estudiantes y Vélez

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes venció por 2-0 a Newell`s. Después de empatar 2 cotejos y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 0 gol y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez igualó 0-0 ante Dep. Riestra en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y empates: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Estudiantes pisa fuerte como local: suma 3 juegos invicto en el estadio Jorge Luis Hirschi.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Vélez se llevó la victoria por 2 a 0.

Sebastián Martínez fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Platense: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Lanús: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Newell`s: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tigre: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Platense: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lanús: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Vélez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se enfrentan Talleres y San Lorenzo por la fecha 8

Por la fecha 8 se enfrentarán Boca Juniors y Gimnasia (Mendoza)

Newell`s y Rosario Central juegan el clásico rosarino este domingo

Por la fecha 8, Defensa y Justicia recibirá a Lanús

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Lo que se lee ahora
lanus grito campeon en el maracana tras una final epica ante flamengo video
¡Felicidades!

Lanús gritó campeón en el Maracaná tras una final épica ante Flamengo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).
Atención.

Año Nuevo Chino en San Salvador de Jujuy: cortes y restricciones de tránsito

Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá
Policiales.

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Legislatura. video
Jujuy.

Operativo de seguridad por la apertura de sesiones: 150 efectivos y cortes de tránsito

Feria del Pan Casero en Yala.
Ruta 9.

Piden el cese y demolición de construcciones no autorizadas en Yala

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel