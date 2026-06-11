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11 de junio de 2026 - 17:40
Alarma

Preocupación en la Selección argentina: Nicolás Tagliafico sufrió una molestia muscular

El defensor Nicolás Tagliafico sufrió un golpe durante el entrenamiento de la selección argentina en Kansas City a pocos días del debut en el Mundial y encendió las alarmas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Preocupación en la Selección argentina: Nicolás Tagliafico sufrió una molestia muscular.&nbsp;

Preocupación en la Selección argentina: Nicolás Tagliafico sufrió una molestia muscular. 

Durante una práctica de la selección argentina en Kansas City, el defensor Nicolás Tagliafico recibió un golpe que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, en la previa del debut mundialista. Los detalles, en la nota.

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Nicolás Tagliafico encendió las alarmas en la Selección argentina

Con el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 cada vez más cerca, el panorama no es del todo favorable para el equipo de Lionel Scaloni. En la previa del partido frente a Argelia, el estado físico de Nicolás Tagliafico se convirtió en una de las mayores preocupaciones del cuerpo técnico.

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El lateral izquierdo, habitual titular en el campeón del mundo, sufrió un golpe en el amistoso frente a Honduras que le impiden entrenarse con normalidad y su situación es seguida de cerca por los médicos del seleccionado.

Si bien desde el entorno de la Albiceleste mantienen la cautela y evitan brindar precisiones sobre la evolución del futbolista del Olympique de Lyon, lo cierto es que el defensor no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico.

La situación activó la preocupación en el cuerpo técnico argentino, que considera fundamental la evolución diaria del jugador para evaluar si llega en condiciones al estreno mundialista.

En este contexto, el estado físico de Nicolás Tagliafico será monitoreado de manera constante. El lateral representa una pieza importante dentro del sistema del entrenador, aportando proyección ofensiva, rapidez y solidez por la banda izquierda.

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Si se diera el peor -e improbable- escenario de tener que bajar a Tagliafico del Mundial, al no tener un lateral izquierdo suplente (improvisó a Facundo Medina y a Nicolás González en el amistoso con Honduras) Scaloni probablemente recurriría a algún futbolista dentro de los 55 que formaron parte de la prelista de la Selección Argentina. En ese sentido, Marcos Acuña sería el que corre con ventaja.

Confirmado: Marcos Senesi será el reemplazante de Balerdi

La Selección argentina sumará a Marcos Senesi a su plantel para el Mundial 2026. El zaguero de 29 años fue convocado este jueves por Lionel Scaloni como reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

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El flamante refuerzo del Tottenham inglés se incorporará a la concentración del plantel nacional en Kansas, Estados Unidos, durante las próximas horas para sumarse a la puesta a punto de cara al debut del martes 16 frente a Argelia.

Senesi, central zurdo surgido de San Lorenzo y nacido en Concordia, Entre Ríos, tuvo una gran temporada con el Bournemouth inglés y era uno de los futbolistas que habían quedado en las puertas de la convocatoria cuando se anunciaron los 26 nombres.

Al momento de la notificación se encontraba en Londres ya que en las últimas horas había arreglado su vínculo con los Spurs, pero antes estuvo de vacaciones en Miami y en Ibiza junto a su pareja.

Con 39 partidos contando todas las competiciones, Senesi fue una pieza clave en un Bournemouth que consiguió una histórica clasificación a la Europa League. A su entrenador, Andoni Iraola, le sirvió para firmar por el Liverpool y al propio zaguero argentino para sumarse a un Tottenham que viene de capa caída tras haber peleado el descenso.

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