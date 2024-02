Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy 1- Guillermo Brown 0

Gimnasia seguía presionando en la mitad de la cancha con Osores, Cozaro y el pulga Rodríguez, tratando de ahogar a la defensa visitante y de ahí buscar el peligro, aunque la última línea se mantenía férrea al avance de los delanteros locales.

A los 18 minutos Chiozza recibe sin marcas fuera del área y probo al arquero Giovini que dió rebote que no pudo capitalizar el pulga Rodríguez.

A medida que transcurrieron los minutos, Gimnasia tenía posesión de la pelota, pero no claridad a la hora de definir. Larralde intentaba y no podia y el Pulga Rodríguez que no lograba colocar un pase que generará peligro. Con los minutos que se consumían en el primer tiempo el libreto de atacar y no preocupar demasiado fue una constante del primer tiempo.

Segundo tiempo

Hugo Sandoval ingreso por Kevin Lencina en Brown fue la novedad en el inicio de la segunda etapa, mientras que Gimnasia no realizó cambios.Gimnasia continuaba con centros sin mayores peligros mientras que la visita esperaba de atrás para contratacar si se presentaba la posibilidad.

Cristian Menendez y Axel Abet ingresaron por Larralde y Chiozza en el equipo local buscando cambiar la forma de juego que no generaba ningún peligro.

Mientras que Renzo Pérez por Funes y Alvarez por Galiano fueron los cambios de Brown de Puerto Madryn.

A medida que pasaban los minutos y un Gimnasia que no encontraba la forma de generar peligro, un centro enviado por el lateral izquierdo Facundo Rizzi desde la izquierda fue aprovechado por el pulga Rodriguez y con un cabezazo puso al lobo jujeño al frente del.marcador a los 25 minutos.

Francisco Molina ingreso por Palavecino para buscar mayor equilibrio en el equipo de Gimnasia.

Jara por Marín y Pinto por Gorgerino fueron los cambios en Brown de Puerto Madryn para tratar de cambiar la historia que lo tenía como perdedor.

Con el marcador a su favor, Gimnasia retrocedió unos metros mientras que los de Puerto Madryn intentaban llegar al arco de los jujeños sin mayores peligros.

Rizzi fue reemplazado por Endrisi y Camargo por Diego López fueron los cambios que realizó el conjunto local, buscando cerrar un partido que lo favorecía en el resultado generando confianza en los jugadores y en la hinchada que buscaba celebrar de local

El próximo partido de El Lobo en el campeonato será como visitante ante Agropecuario Argentino, mientras que Brown (M) recibirá a Deportivo Maipú.