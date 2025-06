Qué necesita Boca Juniors para clasificar en el Mundial de Clubes

Boca Juniors vs Bayern Munich.

Boca Juniors cayó por 2-1 ante Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium de Miami por la segunda fecha del Grupo C y quedó en una situación comprometida de cara a la última jornada. Con un solo punto y una diferencia de gol negativa, el Xeneize deberá ganar por goleada y esperar un resultado favorable en el otro partido para meterse en los octavos de final del Mundial de Clubes.

El martes 24 de junio, Boca enfrentará al eliminado Auckland City desde las 16 (hora argentina) en el GEODIS Park de Nashville. A la misma hora, Bayern Múnich se medirá con Benfica en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Derrotar por goleada a Auckland City

Que Bayern Múnich le gane a Benfica

Además, el equipo argentino deberá recortar la diferencia de goles respecto al conjunto portugués. En caso de empate en puntos, el primer criterio que se analiza según el reglamento FIFA es el resultado entre los equipos empatados (Boca y Benfica igualaron 2 a 2), seguido por la diferencia de gol, los goles a favor, fair play y, como último recurso, el sorteo.

Hasta ahora, Benfica convirtió 8 goles y recibió 2, mientras que Boca hizo 3 y le marcaron 4. Eso implica que Boca necesita un resultado abultado a su favor y que Bayern derrote de forma contundente a Benfica.

Fair Play: otro posible factor de desempate

En caso de igualdad también en los goles a favor y en la diferencia de gol, se aplicará el criterio del Fair Play. Boca recibió hasta el momento dos expulsiones directas y cinco amarillas, mientras que Benfica acumuló una roja y cinco amarillas. Esto podría dejar a Boca en desventaja si la paridad persiste en los otros ítems.

Si clasifica, Boca enfrentará a Flamengo

En caso de lograr el pase como segundo del Grupo C, Boca jugará ante Flamengo, líder del Grupo D, el domingo 29 de junio en el Hard Rock Stadium. Si no lo logra, cerrará su participación en primera ronda. El ganador del Grupo C (Bayern o Benfica) se medirá ante el segundo del Grupo D (Chelsea o Espérance) el sábado 28 en Charlotte.

Boca ya sumó 16.21 millones de dólares por su participación: 15.21 millones por disputar el torneo y un millón por el empate ante Benfica. Si vence a Auckland, se sumarán otros 2 millones. En caso de avanzar a octavos, el premio subirá hasta los 7.5 millones extra.