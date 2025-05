Quién es el ex Gimnasia de Jujuy que va a jugar semifinales del Torneo Apertura 2025

El ex Gimnasia de Jujuy que disputará semifinales del Torneo Apertura

Este fin de semana se disputarán las semifinales del Torneo Apertura 2025 entre San Lorenzo vs Platense y Huracán vs Independiente. Pero la novedad es que en el Ciclón, jugará un ex Gimnasia de Jujuy: se trata de Matías Reali.