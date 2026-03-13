Racing Club vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

El duelo entre Racing Club y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el Cilindro desde las 20:00 (hora Argentina), el lunes 16 de marzo.
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El duelo entre Racing Club y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el Cilindro desde las 20:00 (hora Argentina), el lunes 16 de marzo.
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.
En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Sarmiento. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 4 goles marcados y con 1 en su valla.
A Estudiantes (RC) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Belgrano. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 4 en contra.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Jorge Baliño.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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