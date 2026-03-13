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13 de marzo de 2026 - 10:34
Liga Profesional

Racing Club vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Toda la previa del duelo entre Racing Club y Estudiantes (RC). El partido se jugará en el Cilindro el lunes 16 de marzo a las 20:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Jorge Baliño.

Racing Club vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Racing Club y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el Cilindro desde las 20:00 (hora Argentina), el lunes 16 de marzo.

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Así llegan Racing Club y Estudiantes (RC)

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Sarmiento. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 4 goles marcados y con 1 en su valla.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

A Estudiantes (RC) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Belgrano. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 4 en contra.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jorge Baliño.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Racing Club: 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs River Plate: 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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